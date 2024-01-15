Кожевников назвал «Югра» – «Дизель» главным матчем прошедшей недели: «Наш хоккей должен проявлять государственную позицию, поддерживать героев СВО. Герои «голых вечеринок» нам не нужны»

Александр Кожевников назвал главный матч прошедшей недели.

– Александр Викторович, матч недели по вашей версии? « » – СКА?

– Тут вообще никаких вопросов. Явно выделяется только одна игра, из – «Югры» и родного для меня пензенского « ».

– Интересный ответ. Почему?

– Весь сезон говорю о том, что наш хоккей не имеет права жить только в своем мирке с падающими рейтингами и по примеру НХЛ должен проявлять свою государственную позицию, поддерживать армию – в нашем случае героев СВО. Наконец-то меня услышали.

Благодарен Ханты-Мансийску – торжественное вбрасывание перед первым матчем «Югры» в Новом году провел капитан команды «Железные дороги Новоросии». А потом и сама « » сыграла против этой команды, специально приглашенной из ДНР. Отличный пример от Вадима Епанчинцева и его команды!

– Какой вывод из этой истории?

– Надеюсь, что КХЛ обратит внимание на инициативу из Ханты-Мансийска. Герои «голых вечеринок» и публика подобного рода нам на вбрасываниях и на презентациях от не нужны – следуйте примеру «Югры»!

Кстати, вот вы вспомнили матч «Спартака» и СКА, и я его отмечу как раз вторым после югорского. На главном баннере этой игры были размещены слова поддержки Белгороду. Надеюсь, первый шаг со стороны КХЛ наконец-то сделан! – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.