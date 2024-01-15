Кожевников назвал «Югра» – «Дизель» главным матчем прошедшей недели: «Наш хоккей должен проявлять государственную позицию, поддерживать героев СВО. Герои «голых вечеринок» нам не нужны»

Теги СКА Спартак Дизель КХЛ Югра Александр Кожевников ВХЛ Политика Хоккей

Александр Кожевников назвал главный матч прошедшей недели.

– Александр Викторович, матч недели по вашей версии? «Спартак» – СКА?

– Тут вообще никаких вопросов. Явно выделяется только одна игра, из ВХЛ – «Югры» и родного для меня пензенского «Дизеля».

– Интересный ответ. Почему?

– Весь сезон говорю о том, что наш хоккей не имеет права жить только в своем мирке с падающими рейтингами и по примеру НХЛ должен проявлять свою государственную позицию, поддерживать армию – в нашем случае героев СВО. Наконец-то меня услышали.

Благодарен Ханты-Мансийску – торжественное вбрасывание перед первым матчем «Югры» в Новом году провел капитан команды «Железные дороги Новоросии». А потом и сама «Югра» сыграла против этой команды, специально приглашенной из ДНР. Отличный пример от Вадима Епанчинцева и его команды!

– Какой вывод из этой истории?

– Надеюсь, что КХЛ обратит внимание на инициативу из Ханты-Мансийска. Герои «голых вечеринок» и публика подобного рода нам на вбрасываниях и на презентациях от КХЛ не нужны – следуйте примеру «Югры»! 

Кстати, вот вы вспомнили матч «Спартака» и СКА, и я его отмечу как раз вторым после югорского. На главном баннере этой игры были размещены слова поддержки Белгороду. Надеюсь, первый шаг со стороны КХЛ наконец-то сделан! – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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6 комментариев
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Ну тогда нам надо чествовать и ветеранов двух Чеченских кампаний тоже, а то про них как-то подзабыли...
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+5
Интересно какие будут комментарии. Напомню, что на матчах НХЛ дворцы чэспорта регулярно в полном составе хлопают ветеранам Афганистана и Ирака в специально отведённое для этого время.
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+2
Он сейчас на Бузову намекает? 😊 Или на кого-то еще? :)
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+2
Ответ counsel
Интересно какие будут комментарии. Напомню, что на матчах НХЛ дворцы чэспорта регулярно в полном составе хлопают ветеранам Афганистана и Ирака в специально отведённое для этого время.
помнится даже какой-то клуб в специальной форме играл в поддержку армии а потом продавали эту форму задорого и вырученные средства ветеранам
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и армию приплёл и голые вечеринки....а пижамные?
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Ответ Дмитрий Кутузов
Ну тогда нам надо чествовать и ветеранов двух Чеченских кампаний тоже, а то про них как-то подзабыли...
Про Кадырова забудешь, ага
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