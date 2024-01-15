Кожевников назвал «Югра» – «Дизель» главным матчем прошедшей недели: «Наш хоккей должен проявлять государственную позицию, поддерживать героев СВО. Герои «голых вечеринок» нам не нужны»
Александр Кожевников назвал главный матч прошедшей недели.
– Александр Викторович, матч недели по вашей версии? «Спартак» – СКА?
– Тут вообще никаких вопросов. Явно выделяется только одна игра, из ВХЛ – «Югры» и родного для меня пензенского «Дизеля».
– Интересный ответ. Почему?
– Весь сезон говорю о том, что наш хоккей не имеет права жить только в своем мирке с падающими рейтингами и по примеру НХЛ должен проявлять свою государственную позицию, поддерживать армию – в нашем случае героев СВО. Наконец-то меня услышали.
Благодарен Ханты-Мансийску – торжественное вбрасывание перед первым матчем «Югры» в Новом году провел капитан команды «Железные дороги Новоросии». А потом и сама «Югра» сыграла против этой команды, специально приглашенной из ДНР. Отличный пример от Вадима Епанчинцева и его команды!
– Какой вывод из этой истории?
– Надеюсь, что КХЛ обратит внимание на инициативу из Ханты-Мансийска. Герои «голых вечеринок» и публика подобного рода нам на вбрасываниях и на презентациях от КХЛ не нужны – следуйте примеру «Югры»!
Кстати, вот вы вспомнили матч «Спартака» и СКА, и я его отмечу как раз вторым после югорского. На главном баннере этой игры были размещены слова поддержки Белгороду. Надеюсь, первый шаг со стороны КХЛ наконец-то сделан! – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.