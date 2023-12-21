Кожевников о КПК: «Казахстан и ВХЛ – это пока не финны и не шведы, но мне понравились братья-белорусы. Матч «Россия 25» – Беларусь – международного уровня»

Александр Кожевников поделился мнением о Кубке Первого канала-2023.

– Завершился турнир сборных, возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Что на этом отрезке для вас было главное?

– Наша страна воспитана на декабрьских домашних турнирах, они – ее история, так о чем разговор? Я рад, что канала получился, сборная России вернула себе главный приз, народ порадовался, это главное.

Да, команды и – это пока не финны и не шведы, но мне понравились наши братья-белорусы. Финальный матч «Россия 25» – Беларусь – международного уровня. В КХЛ таких плотных игр пока не так много, как хотелось бы.

– В некоторых клубах КХЛ жалуются на травмы игроков, полученные на турнире сборных.

– В КХЛ такой насыщенный календарь, что половина команд – с эпидемией травм. Начиная с , СКА и « », у которых лучшие кадровые возможности в стране. Что уж говорить об остальных.

Хотите избежать травм? Играйте 20 матчей за чемпионат, а не 68, тогда все будут здоровы, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.