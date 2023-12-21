Кожевников о КПК: «Казахстан и ВХЛ – это пока не финны и не шведы, но мне понравились братья-белорусы. Матч «Россия 25» – Беларусь – международного уровня»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА травмы Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Александр Кожевников ВХЛ календарь сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о Кубке Первого канала-2023.

– Завершился турнир сборных, возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Что на этом отрезке для вас было главное?

– Наша страна воспитана на декабрьских домашних турнирах, они – ее история, так о чем разговор? Я рад, что Кубок Первого канала получился, сборная России вернула себе главный приз, народ порадовался, это главное.

Да, команды Казахстана и ВХЛ – это пока не финны и не шведы, но мне понравились наши братья-белорусы. Финальный матч «Россия 25» – Беларусь – международного уровня. В КХЛ таких плотных игр пока не так много, как хотелось бы.

– В некоторых клубах КХЛ жалуются на травмы игроков, полученные на турнире сборных.

– В КХЛ такой насыщенный календарь, что половина команд – с эпидемией травм. Начиная с ЦСКА, СКА и «Ак Барса», у которых лучшие кадровые возможности в стране. Что уж говорить об остальных.

Хотите избежать травм? Играйте 20 матчей за чемпионат, а не 68, тогда все будут здоровы, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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2 комментария
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Осталось узнать, что значит международного уровня, и как игра двух сборных стран не может под неё попасть
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А судейство так вообще межпланетного уровня, чего уж скромничать
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