Форвард «Сибири» Михалев интересен как минимум 5 клубам НХЛ. Его рассматривают как кандидата на выбор в 5-7-м раундах драфта (Иван Богун)

Теги Сибирь возможные переходы НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Владимир Михалев Хоккей

Владимир Михалев привлек внимание клубов НХЛ.

Как минимум пять скаутов клубов НХЛ внесли нападающего «Сибири» в свои преддрафтовые списки, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Михалев уже выходил на драфт НХЛ в прошлом году, но не был выбран. Теперь же скауты начали активно собирать информацию о 18-летнем хоккеисте – его рассматривают как кандидата на выбор в пятом-седьмом раундах.

Михалев дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в ноябре 2023 года, в рамках он провел 9 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Также на его счету 27 игр и 23 (13+10) балла в текущем сезоне МХЛ. 

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1 комментарий
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Богун это же полковник Войска Запорожского..из Огнем и Мечем?
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