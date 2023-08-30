Экс-форвард «Сибири» Ник Шор пройдет просмотр в «Каролине».

Клуб подписал пробный контракт с 30-летним нападающим. Он приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнс» в сентябре.

В последний раз Шор играл в в сезоне-2019/20, когда выступал за «Торонто» и «Виннипег».

Всего в лиге он провел 299 матчей и набрал 59 (18+41) очков. В прошлом году он поиграл в Швейцарии за «Амбри-Пиотту» и в Швеции за «ХВ-71».

Сезон-2021/22 Шор провел в « » – 49 игр и 26 (10+16) очков. Также он выступал в России за « » (сезон-2018/19).

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