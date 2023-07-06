«Сибирь» близка к подписанию второго бомбардира фарм-клуба «Айлендерс» Андреоффа. Он набрал 65 очков в 69 матчах АХЛ
Энди Андреофф может перейти в «Сибирь».
Велика вероятность, что 32-летний канадский нападающий подпишет соглашение с «Сибирью», об этом сообщает журналист Михаил Зислис.
Ранее стало известно, что «Айлендерс» расторгнут контракт с Энди Андреоффом. У игрока оставался еще один год соглашения с «островитянами».
В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».
Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.
В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.
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