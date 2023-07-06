«Сибирь» близка к подписанию второго бомбардира фарм-клуба «Айлендерс» Андреоффа. Он набрал 65 очков в 69 матчах АХЛ

Теги Сибирь возможные переходы Айлендерс НХЛ АХЛ КХЛ Бриджпорт Михаил Зислис Энди Андреофф Хоккей

Энди Андреофф может перейти в «Сибирь».

Велика вероятность, что 32-летний канадский нападающий подпишет соглашение с «Сибирью», об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Ранее стало известно, что «Айлендерс» расторгнут контракт с Энди Андреоффом. У игрока оставался еще один год соглашения с «островитянами».

В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».

Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.

В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.

6 комментариев

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5kywn5cddd
Это очень круто на самом деле!
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Олег
Снеговики молодчики если получится. ☃️❄
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Сергей Мошкович
темная лошадка
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5kywn5cddd
Ответ Gord Lane
Что именно круто? Он не технарь, Скорость не высокая, техника так себе. Да характер есть, он пахарь и это у него единственный сезон в 32 года, когда он так сверкнул. Вот честно не понимаю зачем он Сибири нужен
Он в фарме Тампы и фили такой же уровень показывал. Для Сибири в нынешних условиях это круто имхо
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Gord Lane
Ответ 5kywn5cddd
Он в фарме Тампы и фили такой же уровень показывал. Для Сибири в нынешних условиях это круто имхо
Увидите, в конце сезона напишите, как он Вам
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