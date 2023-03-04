Агент Мерфи: «Спрос на Тревора большой. В том числе и из Северной Америки»
Агент защитника «Сибири» Тревора Мерфи высказался о будущем хоккеиста.
– Какая у вас ситуация с новым контрактом Тревора Мерфи?
– Он в этом году сыграл очень здорово. Стал вторым защитником в лиге по набранным очкам. Плюс он пропустил немного времени из-за того, что улетал домой на роды.
Спрос на него большой. В том числе и из Северной Америки. Он ничем не хуже, чем Крис Уайдман, который после сезона в «Торпедо» подписался в «Монреале». Посмотрим. Вопрос актуален, – сказал Алеша Пилко.
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