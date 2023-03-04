Агент Мерфи: «Спрос на Тревора большой. В том числе и из Северной Америки»

Агент защитника « » высказался о будущем хоккеиста.

– Какая у вас ситуация с новым контрактом Тревора Мерфи?

– Он в этом году сыграл очень здорово. Стал вторым защитником в лиге по набранным очкам. Плюс он пропустил немного времени из-за того, что улетал домой на роды.

Спрос на него большой. В том числе и из Северной Америки. Он ничем не хуже, чем , который после сезона в «Торпедо» подписался в «Монреале». Посмотрим. Вопрос актуален, – сказал .