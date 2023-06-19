«Вашингтон» нацелен на Мичкова на драфте НХЛ-2023 («Матч ТВ»)

«Вашингтон» серьезно нацелен на Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на эксперта, близкого к командам, которые будут первыми выбирать на драфте‑2023.

Первый драфт-пик получил «Чикаго», «Вашингтон» будет выбирать восьмым.

«Мичков уйдет в «Вашингтон», вот увидите. Столичный клуб однозначно возьмет его. Никого не смутит, что отшил представителей команд НХЛ, которые приезжали к нему в Россию. Не хочет – не общается. Мичков еще на три года принадлежит . Он зависимый в этом смысле – ему в клубе сказали не говорить с заокеанскими представителями, вот он и не говорит.

На самом деле, это понятно уже по очереди команд, кто за кем выбирает. В первые три пика Мичков не попадет, потому что у него контракт еще на три года в России. Понятно, что уйдет в « », и что сразу доступны Адам Фантилли, Лео Карлссон, Уилл Смит. Они проще, чем Мичков, которого еще надо дождаться.

Трудно представить, что «Монреаль» возьмет россиянина. Клубы вроде «Аризоны» или «Филадельфии» понимают, что Мичков к ним может не приехать до 26 лет. За восемь сезонов поменяется все руководство в клубах НХЛ. Какой смысл брать на драфте пацана, если успех будут пожинать твои последователи?

Есть миллион факторов, кроме таланта. По одаренности Мичков – номер два на драфте, но так высоко его не возьмут. Он уйдет в районе восьмого номера, который принадлежит «Вашингтону». Есть только один конкурент у «Кэпиталс» – «Сан-Хосе», который сделает выбор четвертым. Потому что владелец клуба очень любит российский хоккей, и он фанат Игоря Ларионова.

Если случится сенсация, и «Вашингтон» пройдет мимо Мичкова, то 100% это будет «Ванкувер». Но по моей информации, «Кэпиталс» серьезно нацелены на Мичкова. Тем более есть фактор Александра Великого – Овечкин доставит этого пацана в столичную команду, когда будет надо. Под восьмым номером «Вашингтон» не получит готового игрока, который завтра сможет играть в НХЛ. При этом команду будет ждать перестройка. Так что «Кэпиталс» готовы сыграть с Мичковым вдолгую», – сообщил источник.

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