«Вашингтон» нацелен на Мичкова на драфте НХЛ-2023 («Матч ТВ»)

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«Вашингтон» серьезно нацелен на Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на эксперта, близкого к командам, которые будут первыми выбирать на драфте‑2023.

Первый драфт-пик получил «Чикаго», «Вашингтон» будет выбирать восьмым.

«Мичков уйдет в «Вашингтон», вот увидите. Столичный клуб однозначно возьмет его. Никого не смутит, что Матвей отшил представителей команд НХЛ, которые приезжали к нему в Россию. Не хочет – не общается. Мичков еще на три года принадлежит СКА. Он зависимый в этом смысле – ему в клубе сказали не говорить с заокеанскими представителями, вот он и не говорит.

На самом деле, это понятно уже по очереди команд, кто за кем выбирает. В первые три пика Мичков не попадет, потому что у него контракт еще на три года в России. Понятно, что Коннор Бедард уйдет в «Чикаго», и что сразу доступны Адам Фантилли, Лео Карлссон, Уилл Смит. Они проще, чем Мичков, которого еще надо дождаться.

Трудно представить, что «Монреаль» возьмет россиянина. Клубы вроде «Аризоны» или «Филадельфии» понимают, что Мичков к ним может не приехать до 26 лет. За восемь сезонов поменяется все руководство в клубах НХЛ. Какой смысл брать на драфте пацана, если успех будут пожинать твои последователи?

Есть миллион факторов, кроме таланта. По одаренности Мичков – номер два на драфте, но так высоко его не возьмут. Он уйдет в районе восьмого номера, который принадлежит «Вашингтону». Есть только один конкурент у «Кэпиталс» – «Сан-Хосе», который сделает выбор четвертым. Потому что владелец клуба очень любит российский хоккей, и он фанат Игоря Ларионова.

Если случится сенсация, и «Вашингтон» пройдет мимо Мичкова, то 100% это будет «Ванкувер». Но по моей информации, «Кэпиталс» серьезно нацелены на Мичкова. Тем более есть фактор Александра Великого – Овечкин доставит этого пацана в столичную команду, когда будет надо. Под восьмым номером «Вашингтон» не получит готового игрока, который завтра сможет играть в НХЛ. При этом команду будет ждать перестройка. Так что «Кэпиталс» готовы сыграть с Мичковым вдолгую», – сообщил источник.

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11 комментариев

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Fjordy
Выглядит логично, плюс вся эта ситуация с характером Мичкова. Потом такой грамотный наброс Николишина, как раз для того, чтобы Мичков упал на драфте прямо в руки Вашингтона.
+11
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Fjordy
Ответ Clever_mind
Плохая цель
Наоборот, когда Ови закончит, с кем они останутся? С точки зрения таланта Мичков как раз то, что им нужно.
+7
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Dougie Brimson.
Ответ v3
Я думаю что он не доживет до 8 пика. Но если дойдёт до конечно Вашингтон его заберёт. Только вот вопрос, допустим Вашингтон хочет Мичкова, а Мичков хочет в Кэпс? С кем он там играть будет? Не одного топ-проспекта нету. Тобишь получается что Мичков автоматически становится сильнейшим проспектом Столичных. Но если Овечкин смог проявить себя в таких условиях, то вот Мичков ещё не понятно сможет ли играть как Овечкин для него в первые сезоны. Да и вообще чем больше маются с Мичковым тем больше кажется что он не оправдает ожидания. Буду рад конечно ошибиться, но пока я сказал что слишком мутный парень.
Конечно же он не сможет играть как молодой Овечкин и близко даже. Тут где-то сравнили Мичкова с Тарасенко и тут мне кажется авансом, очень тяжело пока заходит во взрослый хоккей.
+5
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Рамиль Кизимов
Ну вообще всё логично. Чем ближе драфт, тем реальнее становится Мичков для Вашингтона. Единственное что Аризона как мне кажется вполне может его забрать под 6 номером. А так Сан-Хосе вряд ли, Монреаль и Филадельфия спецом обойдут русского
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Serge Vendino
Ответ Dougie Brimson.
Конечно же он не сможет играть как молодой Овечкин и близко даже. Тут где-то сравнили Мичкова с Тарасенко и тут мне кажется авансом, очень тяжело пока заходит во взрослый хоккей.
Мичков за прошлый сезон в трёх командах на разных уровнях поиграл, в этом - в четырех. И это только на клубном уровне, а ещё в нескольких сборных засветился. Тяжело тут войти во взрослый хоккей, когда "система" постоянно кидает из команды в команду к разным тренерам и партнёрам. В Сочи в период относительно долгой стабильности был хорош.
+3
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bailen
Трактовать все последние разговоры, в том числе высказывание Никалишина, можно с двух сторон. С одной стороны у Мичкова серьезные ментальные проблемы + контракт со ска. С другой стороны у Вашингтона, который пока никуда не спешит, есть отличная возможность забрать под 8 номером игрока по таланту топ-2 сильнейшего драфта. Последнее публичное интервью которое давал Мичков каналу Черкас (записанное еще до смерти отца) было вполне адекватным. В общем, как бы не повернулось, драфт будет очень интересным. Ждем!
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Kuznechkin
Ну хз... не получился бы второй Шумаков
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v3
Ответ Dougie Brimson.
Конечно же он не сможет играть как молодой Овечкин и близко даже. Тут где-то сравнили Мичкова с Тарасенко и тут мне кажется авансом, очень тяжело пока заходит во взрослый хоккей.
Ну тогда все ещё печальней для Вашигтона.
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