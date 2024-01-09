«Лайпсик – мастер, но натурализация не наш путь. В сборной России должны играть свои хоккеисты». Анкудинов о паспорте РФ для канадца

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Андрей Анкудинов лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Андрей Анкудинов не согласен с натурализацией легионеров в Фонбет чемпионате КХЛ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА Брендан Лайпсик указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Главный тренер СКА и команды «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» рассказал, что потенциально Лайпсик может играть за сборную России. Нужно ли заигрывать его в команде, или надо делать ставку на доморощенных игроков?

– Лайпсик – хороший хоккеист, это мастер. Но натурализация не наш путь, тем более сейчас у нас нет чемпионата мира.

В России большое количество талантливых и перспективных ребят, и это показывает пример сборной «Россия 25». Так что в сборной России должны играть свои хоккеисты, – сказал бывший хоккеист «Спартака» Анкудинов.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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