Сергачев о блоках: «Всегда больно. Овечкин бросил однажды – у меня локоть треснул, надулся очень сильно»

Михаил Сергачев вспомнил, как блокировал бросок Александра Овечкина.

– Последние два сезона вы лидируете в клубе по блокированным броскам. Раньше за «Лайтнинг» играли два «человека‑магнита» – и . У кого вы научились больше? И это больно, когда в вас засаживают шайбой?

– В первую очередь при блоке важна самоотверженность. Как бы ты ни сел под шайбу, как бы ни развернулся, будет больно в любом случае. Ребята в сильно бросают.

А смотрел я больше на Макдону. Он тоже леворукий, играет на левом краю. Не скажу, что я именно учился у него, потому что всю жизнь блокировал броски. В детстве не очень хорошо катался, и не успевал где‑то, поэтому приходилось делать блоки.

У меня был плохой gap – расстояние между нападающим и защитником. Еще папа меня ругал за это. Когда форварды бежали на меня на большой скорости и я видел, что они бросают, то садился под шайбу. Иногда меня обыгрывали.

Сейчас я понимаю, что можно не садиться, а клюшкой заблокировать шайбу. Но Макдона дал мне больше уверенности. Я видел, как он садится под бросок, как закрывает лицо. Потому что у нас есть , например, он садится под шайбу всем лицом и руки раскрывает. Ему постоянно по пальцам попадает. Не знаю, как ему шайба еще в лицо не попала. А я лицо закрываю, сажусь боком, у меня там вся защита.

Один раз мне Саша Овечкин бросил в локоть. И у меня локоть треснул! Надулся очень сильно. Потом мне поставили туда дополнительную защиту, всю руку закрыли, ребра, трусы. Поэтому боком садиться можно.

Не скажу, что я кайфую от блоков. Но понимаю, как это нашей команде помогает и как расстраивает соперников. Сам, бывает, щелкну, а кто‑то шайбу на себя ловит. Я думаю: «Блин, зачем ты сел? Стоял бы на ногах, и шайба прошла бы в ворота».

Так что блок – это важный элемент. Особенно он ценен в меньшинстве, когда ты ловишь на себя какой‑нибудь большой бросок. Это сразу дает импульс всей команде. То же самое, что сделать большой хит, – сказал защитник « » Сергачев.