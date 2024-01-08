Михаил Сергачев: «Стэммер внешне не переживает, что у него нет контракта. Не идет вайба, что он расстроен. У «Тампы» новая тактика – это объяснение неровному году»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Михаил Сергачев Матч ТВ Хоккей

Михаил Сергачев заявил, что «Тампа» проводит неровный сезон из-за новой тактики.

Команда находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

– Можно ли сказать, что обстановка в «Тампе» не слишком хорошая, потому что влияет ситуация со Стивеном Стэмкосом, которому перед сезоном не дали новый контракт? Или это тонкая тема?

– Вообще не тонкая. Сразу скажу, что у нас в команде такого нет.

И сам Стэммер внешне не переживает из-за того, что у него нет контракта. Может, где-то в душе переживание, в семье. Но в команде от него не идет вайба, что он расстроен.

Он отлично играет, и все знают, что Стэмкос — легенда, и что он получит свой контракт. Мы не сомневаемся в нем. И в команде нет разговоров на этот счет.

Просто у нас в этом сезоне новые игроки и новая тактика.

И нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Это мое объяснение такому неровному году. Но еще вторая половина чемпионата впереди, и мы поглядим, как все будет, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

3 комментария
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тактика Куч фигачит, а всем остальным ничего ненадо?
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