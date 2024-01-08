Сергачев про «Слово пацана»: «В нулевые в Нижнекамске кто-то мог докопаться. Подваливает мужчина: «Ты кто такой по жизни? Чем дышишь? Ты знаешь, чей это район? Это мой район»

Михаил Сергачев ответил на вопрос о сериале «Слово пацана».

– Вы в Америке посмотрели «Слово пацана», или эта шумиха прошла мимо вас?

– Шумиха прошла мимо, потому что я соцсеть удалил. Вообще не слышал об этом сериале. Но к нам прилетали друзья, рассказали.

Мы посмотрели первую серию – было прикольно. Потом мы с женой продолжили.

Вообще мы вместе редко смотрим сериалы. Книжки читаем, да и матчи идут постоянно. Редко выдается час, чтобы вместе посмотреть серию.

Но вот «Слово пацана» досмотрели, нашли время, поменяли планы. Мне сериал понравился.

– Вспомнили свою нижнекамскую юность? Там ведь события в Татарстане происходят.

– Мы это в семье обсуждали. Хоть события в сериале из 80-х и переходят на 90-е, но в нулевые в Нижнекамске было что-то отдаленное.

Не то что прям группировки ходили. Но кто-то на улице мог докопаться. Например, я иду домой с тренировки. Решил вечером пройтись полчаса пешком. Ко мне подваливает мужчина: «Ты кто такой по жизни? Чем дышишь?»

Я ничего не ответил. Тогда он продолжает: «Ты знаешь, чей это район? Это мой район». И начал бежать на меня, чтобы побить. Здоровенный мужик. Ну я сразу включил свою шестую скорость и добежал до дома, даже не оборачиваясь.

И такое было очень часто. На детских площадках докапывались какие-то пацаны. Драться приходилось в школе. Это было нормальным явлением. Классу к седьмому это подуспокоилось.

А в старших возрастах «Нефтехимика» иногда были ребята, которые думали, что они – гопники. И с кем-то пообщавшись, какое-то право имеют обувать других. Докапывались, что-то воровали.

Такие вещи были, что я могу про это целую книгу написать, которая будет называться «Слово пацана из Нижнекамска».

Было весело, но не настолько, как в сериале. Там прям по жести, а у нас поспокойнее. Просто пару раз надо было подраться или убежать, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.