Михаил Сергачев: «КХЛ сделала прорыв – начала выставлять хайлайты на YouTube. Интересно смотреть»

Теги Спартак Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Вегас Николай Голдобин Михаил Сергачев Матч ТВ Хоккей

Защитник «Тампы» признался, что смотрит хайлайты матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Михаил Сергачев ответил на вопросы о том, как он следит за матчами КХЛ.

– Вам интересно из Америки наблюдать за тем, что происходит в КХЛ?

– В этом сезоне КХЛ сделала прорыв, потому что начала выставлять хайлайты на YouTube. Спасибо большое, стало очень удобно.

И смотреть интересно, много знакомых играет, друзей. Вот «Спартак» начал всех разрывать, шел первым. Голдобин забивает и отдает. КХЛ – хорошая лига, интересно смотреть. И очень много классных хоккеистов. Можно даже что‑то для себя почерпнуть.

– Что нового ведущий защитник «Тампы» может узнать из КХЛ?

– Я даже не про командную игру или тактику, а про индивидуальные действия хоккеистов. За этим люблю наблюдать в КХЛ. Вот во многих матчах игрокам дают свободный лед. Не так, как в НХЛ ты катаешься, и на тебе будто семь человек висят. А в КХЛ можно посмотреть на индивидуальные действия игроков, на их технику. Что делают защитники на синей линии с этим пространством. Ведь в НХЛ иногда бывает так, что ты получаешь эту свободу, а к этому не привык. Начинаешь сразу бросать или шайбу отдавать. Но любопытно, как ребята в КХЛ распоряжаются этим временем.

– А что в КХЛ режет глаз после многих лет в Северной Америке?

– Раньше бросались в глаза большие площадки. Теперь от этого уходят, и это хорошо. Будет здорово, если все арены перейдут на маленькие коробки. А так нет чего‑то радикально плохого.

Да, в плане командной игры не все могут выступать как «Тампа‑Бэй Лайтнинг» или «Вегас Голден Найтс». Видно, как у нас говорят, что команда «не на одной странице». Но это не раздражает – наоборот, так появляется пространство, куда залезают хорошие игроки, создают что‑то, показывают свою технику. Это очень интересно, – сказал Сергачев.

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4 комментария
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Подыпал знатно
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Действительно, прорыв. без иронии . и с иронией
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не рывок ,а прорыв!
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Не стреляйте в пианиста. Макара ему никогда не перегнать, Задора тоже ни по силовым и не по костюмам, и по натуральным хетрикам)))
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