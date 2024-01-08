Михаил Сергачев: «КХЛ сделала прорыв – начала выставлять хайлайты на YouTube. Интересно смотреть»

Защитник «Тампы» признался, что смотрит хайлайты матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

ответил на вопросы о том, как он следит за матчами КХЛ.

– Вам интересно из Америки наблюдать за тем, что происходит в КХЛ?

– В этом сезоне КХЛ сделала прорыв, потому что начала выставлять хайлайты на YouTube. Спасибо большое, стало очень удобно.

И смотреть интересно, много знакомых играет, друзей. Вот « » начал всех разрывать, шел первым. Голдобин забивает и отдает. КХЛ – хорошая лига, интересно смотреть. И очень много классных хоккеистов. Можно даже что‑то для себя почерпнуть.

– Что нового ведущий защитник « » может узнать из КХЛ?

– Я даже не про командную игру или тактику, а про индивидуальные действия хоккеистов. За этим люблю наблюдать в КХЛ. Вот во многих матчах игрокам дают свободный лед. Не так, как в НХЛ ты катаешься, и на тебе будто семь человек висят. А в КХЛ можно посмотреть на индивидуальные действия игроков, на их технику. Что делают защитники на синей линии с этим пространством. Ведь в иногда бывает так, что ты получаешь эту свободу, а к этому не привык. Начинаешь сразу бросать или шайбу отдавать. Но любопытно, как ребята в распоряжаются этим временем.

– А что в КХЛ режет глаз после многих лет в Северной Америке?

– Раньше бросались в глаза большие площадки. Теперь от этого уходят, и это хорошо. Будет здорово, если все арены перейдут на маленькие коробки. А так нет чего‑то радикально плохого.

Да, в плане командной игры не все могут выступать как «Тампа‑Бэй Лайтнинг» или «Вегас Голден Найтс». Видно, как у нас говорят, что команда «не на одной странице». Но это не раздражает – наоборот, так появляется пространство, куда залезают хорошие игроки, создают что‑то, показывают свою технику. Это очень интересно, – сказал Сергачев.