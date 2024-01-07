Михаил Сергачев: «Обидно, что я совершаю столько благотворительных дел, но об этом не пишут. А удалил аккаунт в соцсети – лезло из каждого телефона. Смешно»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Матч ТВ Хоккей

Михаил Сергачев поделился мнением о критике в социальных сетях.

– Было такое в этом сезоне, что вас начали хейтить американские болельщики «Тампы»?

– Проблема в том, что я вообще не читаю соцсети. Где там про меня могут писать? Иногда раньше прилетало в личку. Но так всегда бывает, и я к этому привык.

Вот сыграешь плохой матч, и пара человек тебе обязательно напишет: «Просыпайся!» Или: «Ты у меня в фэнтези‑команде, и всю неделю мне запорол». Или: «Я на вас ставку зарядил, верни мне деньги».

Это случается каждый год. А особенного хейта у меня не было. Не чувствовал. Да я сам на себя обваливаю критику. И у меня есть команда, которая всегда даст мне знать, если я что‑то делаю не так.

Вообще бывает обидно, что я совершаю столько благотворительных дел, но об этом никто не пишет. А вот о том, что Сергачев удалил аккаунт в соцсети, лезло из каждого радио и телефона. Это смешно.

Но моя игра и то, что я отказался от соцсети – два вообще не связанных обстоятельства, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

В ноябре 2023 года появилась информация, что хоккеист удалил аккаунт в социальной сети из-за критики.

Сергачев набрал 19 (2+17) очков при полезности «минус 15» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

7 комментариев
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Ответ GibsonFlyingV
Когда делаешь благотворительные дела не от чистого сердца, не просто так, а чтобы тебя похвалили, это называется гордыня.
Лучше приносить пользу руководствуясь гордыней, чем не приносить пользу вообще
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+12
Ну почему же обидно-то? Ты ж благотворительностью занимаешься по велению души, наверняка же, потому что считаешь это необходимым и возможным, так чего обижаться на то, что кто-то где-то об этом не написал?
+4
-2
+2
Ответ GibsonFlyingV
Когда делаешь благотворительные дела не от чистого сердца, не просто так, а чтобы тебя похвалили, это называется гордыня.
Когда ты делаешь благотворительные дела с любой целью - в первую очередь это благотворительность, которая помогает людям.
+2
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+2
Гы, играю русскими в Фэ, естественно играл и Сергачем, недоволен, но чтоб искать аккаунт и писать)) каким же дуранько надо быть?))
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+1
Миш, ты молодец, но про Ваню Ткаченко почитай.
+2
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0
Ответ GibsonFlyingV
Когда делаешь благотворительные дела не от чистого сердца, не просто так, а чтобы тебя похвалили, это называется гордыня.
Вообще это называется показухой
+1
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