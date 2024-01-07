Михаил Сергачев: «Обидно, что я совершаю столько благотворительных дел, но об этом не пишут. А удалил аккаунт в соцсети – лезло из каждого телефона. Смешно»

Михаил Сергачев поделился мнением о критике в социальных сетях.

– Было такое в этом сезоне, что вас начали хейтить американские болельщики «Тампы»?

– Проблема в том, что я вообще не читаю соцсети. Где там про меня могут писать? Иногда раньше прилетало в личку. Но так всегда бывает, и я к этому привык.

Вот сыграешь плохой матч, и пара человек тебе обязательно напишет: «Просыпайся!» Или: «Ты у меня в фэнтези‑команде, и всю неделю мне запорол». Или: «Я на вас ставку зарядил, верни мне деньги».

Это случается каждый год. А особенного хейта у меня не было. Не чувствовал. Да я сам на себя обваливаю критику. И у меня есть команда, которая всегда даст мне знать, если я что‑то делаю не так.

Вообще бывает обидно, что я совершаю столько благотворительных дел, но об этом никто не пишет. А вот о том, что Сергачев удалил аккаунт в соцсети, лезло из каждого радио и телефона. Это смешно.

Но моя игра и то, что я отказался от соцсети – два вообще не связанных обстоятельства, – сказал защитник « » .

В ноябре 2023 года появилась информация, что хоккеист удалил аккаунт в социальной сети из-за критики.

Сергачев набрал 19 (2+17) очков при полезности «минус 15» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.