Артур Хайруллин: «Хуснутдинов может отправиться в «Миннесоту» уже по окончании регулярного чемпионата»

Теги возможные переходы Миннесота НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Сочи Марат Хуснутдинов Хоккей

Нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов готовится к отъезду в НХЛ.

«Насколько мне известно, Хуснутдинов уже принял решение продолжить карьеру в «Миннесоте». И может отправиться туда уже по окончании регулярного чемпионата», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Миннесота» выбрала форварда под общим 37-м номером во 2-м раунде драфта НХЛ-2020.

В октябре СКА обменял Хуснутдинова на Борну Рендулича в «Сочи».

Всего в сезоне-2023/24 в Фонбет чемпионате КХЛ Марат набрал 12 (5+7) очков в 36 матчах при полезности «минус 9». Статистика 21-летнего игрока – здесь.

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7 комментариев
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В тройку к Капризову!
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Ответ Иван Буренков
"Система" работает,однозначно! Сохраняют игроков в России! А если серьёзно-очень печально что у нас даже не пытаются изменить состояние хоккея в России,чтобы люди не уезжали пачками в Сев.Америку,где единицы попадут в НХЛ!
Хуснутдинов скорее всего попадет в Миннесоте в топ-6. К чему ему губить свой талант в коррумпированной системе КХЛ?
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Еще один «воспитанник» засветится в СА
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Поэтому СКА его и скинул....
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Ответ Иван Буренков
"Система" работает,однозначно! Сохраняют игроков в России! А если серьёзно-очень печально что у нас даже не пытаются изменить состояние хоккея в России,чтобы люди не уезжали пачками в Сев.Америку,где единицы попадут в НХЛ!
Не надо можно ли это считать изменением, но сейчас больше молодёжи выходит на драфт игроками из систем российских клубов, хотя лет 7-10 назад главные таланты играли в Северной Америке
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