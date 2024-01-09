Артур Хайруллин: «Хуснутдинов может отправиться в «Миннесоту» уже по окончании регулярного чемпионата»

Нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов готовится к отъезду в НХЛ.

«Насколько мне известно, Хуснутдинов уже принял решение продолжить карьеру в «Миннесоте». И может отправиться туда уже по окончании регулярного чемпионата», – написал журналист « » Артур Хайруллин.

« » выбрала форварда под общим 37-м номером во 2-м раунде драфта НХЛ-2020.

В октябре СКА обменял на Борну Рендулича в «Сочи».

Всего в сезоне-2023/24 в Фонбет чемпионате КХЛ Марат набрал 12 (5+7) очков в 36 матчах при полезности «минус 9». Статистика 21-летнего игрока – здесь.