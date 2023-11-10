Хуснутдинов о том, что Ротенберг назвал его Д’Артаньяном: «Это сразу прикрепилось. Последние пару лет часто так ко мне обращались»
Марат Хуснутдинов отметил, что у СКА сильный тренерский штаб.
Нападающий ранее играл в клубе из Санкт-Петербурга.
– Последние два года вы играли под руководством Романа Ротенберга. Он вас сравнивал с Вячеславом Быковым…
– Скажу честно, не помню этих слов, может, прошли мимо меня. Если бы я их услышал в тот момент, когда он их говорил, то, наверное, бы посмеялся.
– Но, наверное, помните, что он вас назвал Д’Артаньяном?
– Само собой, это сразу прикрепилось. Последние пару лет часто так ко мне обращались.
– Ассистенты сильно помогают главному тренеру в СКА?
– Да. Константин Витальевич Шафранов здорово разбирает большинство, Альберт Викторович Лещев – меньшинство. У СКА сильный тренерский штаб, – сказал нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов.
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