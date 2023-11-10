Хуснутдинов о том, что Ротенберг назвал его Д’Артаньяном: «Это сразу прикрепилось. Последние пару лет часто так ко мне обращались»

Теги СКА Альберт Лещев КХЛ Константин Шафранов Роман Ротенберг Сочи Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов отметил, что у СКА сильный тренерский штаб.

Нападающий ранее играл в клубе из Санкт-Петербурга.

– Последние два года вы играли под руководством Романа Ротенберга. Он вас сравнивал с Вячеславом Быковым…

– Скажу честно, не помню этих слов, может, прошли мимо меня. Если бы я их услышал в тот момент, когда он их говорил, то, наверное, бы посмеялся. 

– Но, наверное, помните, что он вас назвал Д’Артаньяном?

– Само собой, это сразу прикрепилось. Последние пару лет часто так ко мне обращались. 

– Ассистенты сильно помогают главному тренеру в СКА?

– Да. Константин Витальевич Шафранов здорово разбирает большинство, Альберт Викторович Лещев – меньшинство. У СКА сильный тренерский штаб, – сказал нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов.

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3 комментария

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maks44
Д’Хуснутдьян
+1
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dosatuy
Из-за усишков или ещё чего такое погоняло?
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Adeen
Ответ dosatuy
Из-за усишков или ещё чего такое погоняло?
Ну, типа, приехал тёмненький в бригаду бело-голубых плащей. Практически горец)
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