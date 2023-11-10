Хуснутдинов об увлечении фильмами: «Пересматривал «Интерстеллар» 3-4 раза. Нравится научная фантастика. Родные даже подарили пластинку с музыкой Ханса Циммера»
Марат Хуснутдинов рассказал, что увлекается просмотром фильмов.
– Помимо хоккея, вы увлекаетесь просмотром фильмов. Что смотрели последним?
– Если не ошибаюсь, то «Ламборгини: человек-легенда». В последнее время захожу на Ivi или «Кинопоиск» и просто не знаю, что посмотреть.
Такое чувство, что все смотрел и попадается одно и то же. Думаю, что на выбор фильма у меня уходит больше времени, чем на его просмотр.
Может, стоит слегка ограничить себя в просмотре фильмов, а то слишком часто их смотрю...
– «Барби» или «Оппенгеймер»?
– Я смотрел «Оппенгеймер», мне понравилось. Отличный фильм, хорошая картина, притом это один из моих любимых жанров – байопиков.
Но сходить на «Барби» или посмотреть его дома как-то не решился.
Несколько друзей смотрели, сказали, что фильм не очень и не будут его советовать. Верю их словам, поэтому пока смотреть «Барби» не собираюсь.
– Вы говорили, что один ваших любимых фильмов – «Интерстеллар». Вы фанат Нолана?
– Наверное, да. Но мне в целом очень нравится научная фантастика. Люблю космос – все «Звездные войны» пересмотрел.
«Интерстеллар» же, насколько это возможно, приближен к реальности – это большой плюс для фильма. Пересматривал его три-четыре раза.
– Говорят, что «Интерстеллар» хорош из-за музыки.
– Конечно, очень нравятся те композиции, которые там играют. Родные даже подарили пластинку с музыкой Ханса Циммера из «Интерстеллара».
Включаю иногда, нравится слушать. До коронавируса и всех недавних событий часто приезжали симфонические оркестры, которые исполняли его композиции. Все хотел сходить на один из таких, сейчас жалко, что они особо не проходят.
– Какие фильмы порекомендуете?
– Если я начну, то боюсь, что просто не закончу этот список.
«Форд» против «Феррари», «Интерстеллар», «Джентльмены» – это лишь малая часть от всех этих фильмов. Для спортсменов еще назову «День драфта», – сказал нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов.
1 комментарий