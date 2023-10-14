Хуснутдинов назвал повышением переход в «Сочи» из СКА: «Инициатива обмена – от Ротенберга. Принято решение, в результате которого всем лучше»
Марат Хуснутдинов назвал повышением переход в «Сочи» из СКА.
Хоккеиста обменяли из СКА в «Сочи» на Борну Рендулича.
– Ваш переход в «Сочи» – на повышение? Учитывая, что играть будете больше.
– Это новый этап карьеры. Думаю, да – на повышение.
У нас в «Сочи» сильный коллектив, большие цели в этом году. Будем стараться забирать каждую игру и только вверх подниматься в таблице.
– Ушли из СКА со спокойной душой? Чья это инициатива?
– Просто произошел обмен.
Инициатива была, думаю, Романа Борисовича (Ротенберга), но ничего в этом такого нет. Мы спокойно поговорили, решили, что для меня это будет лучше. И я с этим согласился.
Спасибо СКА, пацанам, тренерам, персоналу. Там был несколько лет, теперь наступил новый этап жизни.
– Не обидно, что еще недавно вы были капитаном СКА, а сейчас сосланы в «Сочи»? Пусть и объективно, учитывая вашу статистику.
– Ничего в этом такого нет. Принято такое решение.
Я – профессиональный игрок, мое дело – играть. Спасибо фанатам, спасибо тренерскому штабу. Принято решение, в результате которого всем стало лучше.
– Но вряд ли дверь в СКА закрыта, учитывая отношения клубов?
– Не знаю. Я сейчас игрок «Сочи».
Меня ребята очень хорошо приняли, я тут многих знаю. Поэтому буду изо всех сил помогать «Сочи» добиваться результата, – сказал нападающий «Сочи» Марат Хуснутдинов.
2 комментария