Хуснутдинов назвал повышением переход в «Сочи» из СКА: «Инициатива обмена – от Ротенберга. Принято решение, в результате которого всем лучше»

Марат Хуснутдинов назвал повышением переход в «Сочи» из СКА.

Хоккеиста обменяли из СКА в «Сочи» на Борну Рендулича.

– Ваш переход в «Сочи» – на повышение? Учитывая, что играть будете больше.

– Это новый этап карьеры. Думаю, да – на повышение.

У нас в «Сочи» сильный коллектив, большие цели в этом году. Будем стараться забирать каждую игру и только вверх подниматься в таблице.

– Ушли из СКА со спокойной душой? Чья это инициатива?

– Просто произошел обмен.

Инициатива была, думаю, Романа Борисовича (Ротенберга), но ничего в этом такого нет. Мы спокойно поговорили, решили, что для меня это будет лучше. И я с этим согласился.

Спасибо СКА, пацанам, тренерам, персоналу. Там был несколько лет, теперь наступил новый этап жизни.

– Не обидно, что еще недавно вы были капитаном СКА, а сейчас сосланы в «Сочи»? Пусть и объективно, учитывая вашу статистику.

– Ничего в этом такого нет. Принято такое решение.

Я – профессиональный игрок, мое дело – играть. Спасибо фанатам, спасибо тренерскому штабу. Принято решение, в результате которого всем стало лучше.

– Но вряд ли дверь в СКА закрыта, учитывая отношения клубов?

– Не знаю. Я сейчас игрок «Сочи».

Меня ребята очень хорошо приняли, я тут многих знаю. Поэтому буду изо всех сил помогать «Сочи» добиваться результата, – сказал нападающий « » .