Мичков, Хуснутдинов, Аймурзин, Гуляев и Гребенкин – в составе «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала. Главный тренер – Воеводин из «СКА-Невы»

Определен состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала.

Команда заменит сборную на турнире.

В состав вошли представители 15 клубов. Средний возраст команды – 21 год.

Вратари: («Рубин», ВХЛ), (« », КХЛ), («Авангард», КХЛ).

Защитники: Всеволод Альметкин («Барс», ВХЛ), (« », ВХЛ), Глеб Булычев (« », КХЛ), (« », КХЛ), Егор Зеленов, Арсений Коромыслов (оба – «СКА-Нева», ВХЛ), Семен Ибрагимов («Сочи», КХЛ), Данил Мокрушев («Рубин», ВХЛ).

Нападающие: Илья Авраменко («Югра», ВХЛ), Данил Аймурзин, Михаил Ильин (оба – «Северсталь», КХЛ), Никита Гребенкин («Металлург» Мг, КХЛ), Матвей Заседа, Максим Кровяков (оба – «Химик», ВХЛ), Михаил Кабат, Матвей Кабуш, Григорий Кузьмин, Илья Федотов (все – «СКА-Нева», ВХЛ), Владимир Михалев («Сибирь», КХЛ), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба – «Сочи», КХЛ), Андрей Никонов («Динамо» М, КХЛ), Глеб Петров (АКМ, ВХЛ).

Главный тренер – Николай Воеводин. Тренеры – Александр Титов, Максим Семенов.