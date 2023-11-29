Мичков, Хуснутдинов, Аймурзин, Гуляев и Гребенкин – в составе «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала. Главный тренер – Воеводин из «СКА-Невы»

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Определен состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала.

Команда заменит сборную Китая на турнире. 

В состав вошли представители 15 клубов. Средний возраст команды – 21 год.

Вратари: Егор Назаров («Рубин», ВХЛ), Сергей МурашовЛокомотив», КХЛ), Никита Подлягин («Авангард», КХЛ).

Защитники: Всеволод Альметкин («Барс», ВХЛ), Артем БарабошаЗвезда», ВХЛ), Глеб Булычев («Лада», КХЛ), Михаил ГуляевАвангард», КХЛ), Егор Зеленов, Арсений Коромыслов (оба – «СКА-Нева», ВХЛ), Семен Ибрагимов («Сочи», КХЛ), Данил Мокрушев («Рубин», ВХЛ).

Нападающие: Илья Авраменко («Югра», ВХЛ), Данил Аймурзин, Михаил Ильин (оба – «Северсталь», КХЛ), Никита Гребенкин («Металлург» Мг, КХЛ), Матвей Заседа, Максим Кровяков (оба – «Химик», ВХЛ), Михаил Кабат, Матвей Кабуш, Григорий Кузьмин, Илья Федотов (все – «СКА-Нева», ВХЛ), Владимир Михалев («Сибирь», КХЛ), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба – «Сочи», КХЛ), Андрей Никонов («Динамо» М, КХЛ), Глеб Петров (АКМ, ВХЛ).

Главный тренер – Николай Воеводин. Тренеры – Александр Титов, Максим Семенов.

12 комментариев
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Machine Head
Смешное название и одновременно уничижительное для игроков ВХЛ. А кто звезды то? Я даже не сомневаюсь , что такое название придумал гениальный тренер.
+16
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pizzatcarizza
Хмм... тренер шестой команды ВХЛ будет рулевым. Из-за логистики такой выбор?
+10
-2
+8
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Михаил Блинов
Ни одного игрока из Лидера ВХЛ нет, это больше молодежная сборная КХЛ
+8
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+7
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Диандерталец
Ответ Machine Head
Смешное название и одновременно уничижительное для игроков ВХЛ. А кто звезды то? Я даже не сомневаюсь , что такое название придумал гениальный тренер.
и прр всём уважении к Никонову, не понятно, какого хрена он здесь. Ну, и такое количество человек из СКА-Невы очень смешно.
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Machine Head
Ответ Диандерталец
и прр всём уважении к Никонову, не понятно, какого хрена он здесь. Ну, и такое количество человек из СКА-Невы очень смешно.
Привет . Согласен . Да и звездами их назвать перебор.
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maxhonda
"Я его слепила из того, что было"
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Валерий Сергеевич
Я не понял, если это сборная звёзд ВХЛ, то что в ней делают игроки КХЛ? И опять главный с берегов Нивы, да, лучшие кадры на болотной, это понятно.
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IBAH
Ответ Диандерталец
и прр всём уважении к Никонову, не понятно, какого хрена он здесь. Ну, и такое количество человек из СКА-Невы очень смешно.
Тут без ГЕНИАЛЬНОГО не обошлось СКА это основа сборной!!!
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mpFreeman
Это молодежная сборная России-25 по составу.)
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amurseff03
Интересный состав.
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REK 66
Цирк продолжается !!!
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ТимТалер
Сколько можно таскать Мичкова по всем сборным ?! Дайте человеку готовиться в нормальном режиме. В ХК Сочи.
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