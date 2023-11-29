Мичков, Хуснутдинов, Аймурзин, Гуляев и Гребенкин – в составе «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала. Главный тренер – Воеводин из «СКА-Невы»
Определен состав команды «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала.
Команда заменит сборную Китая на турнире.
В состав вошли представители 15 клубов. Средний возраст команды – 21 год.
Вратари: Егор Назаров («Рубин», ВХЛ), Сергей Мурашов («Локомотив», КХЛ), Никита Подлягин («Авангард», КХЛ).
Защитники: Всеволод Альметкин («Барс», ВХЛ), Артем Барабоша («Звезда», ВХЛ), Глеб Булычев («Лада», КХЛ), Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ), Егор Зеленов, Арсений Коромыслов (оба – «СКА-Нева», ВХЛ), Семен Ибрагимов («Сочи», КХЛ), Данил Мокрушев («Рубин», ВХЛ).
Нападающие: Илья Авраменко («Югра», ВХЛ), Данил Аймурзин, Михаил Ильин (оба – «Северсталь», КХЛ), Никита Гребенкин («Металлург» Мг, КХЛ), Матвей Заседа, Максим Кровяков (оба – «Химик», ВХЛ), Михаил Кабат, Матвей Кабуш, Григорий Кузьмин, Илья Федотов (все – «СКА-Нева», ВХЛ), Владимир Михалев («Сибирь», КХЛ), Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов (оба – «Сочи», КХЛ), Андрей Никонов («Динамо» М, КХЛ), Глеб Петров (АКМ, ВХЛ).
Главный тренер – Николай Воеводин. Тренеры – Александр Титов, Максим Семенов.