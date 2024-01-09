Торторелла об отказе Готье играть за «Филадельфию»: «Тогда он нам не нужен. Я не знаю Каттера откуда-то там. Мне не слишком интересно о нем говорить»

Джон Торторелла высказался об отказе Каттера Готье играть за «Филадельфию».

«Флайерс» обменяли 5-го номера драфта-2022 Готье в « » из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.

Клуб из Пенсильвании получил взамен 21-летнего защитника и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025.

– Что вы думаете об отказе Готье играть за «Филадельфию»?

– Тогда он нам не нужен. Я не знаю Каттера откуда-то там. Мне не слишком интересно о нем говорить.

Я предпочитаю поговорить о Джейми, том парне, который придет сюда, – сказал главный тренер «Флайерс».