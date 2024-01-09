Торторелла об отказе Готье играть за «Филадельфию»: «Тогда он нам не нужен. Я не знаю Каттера откуда-то там. Мне не слишком интересно о нем говорить»

Теги Филадельфия Анахайм Джон Торторелла НХЛ Джейми Дрисдейл Каттер Готье Хоккей

Джон Торторелла высказался об отказе Каттера Готье играть за «Филадельфию».

«Флайерс» обменяли 5-го номера драфта-2022 Готье в «Анахайм» из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.

Клуб из Пенсильвании получил взамен 21-летнего защитника Джейми Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025. 

– Что вы думаете об отказе Готье играть за «Филадельфию»? 

– Тогда он нам не нужен. Я не знаю Каттера откуда-то там. Мне не слишком интересно о нем говорить.

Я предпочитаю поговорить о Джейми, том парне, который придет сюда, – сказал главный тренер «Флайерс». 

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6 комментариев
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Александр, вы гугл переводчиком переводили? какая дыра в стене, ахаха. ну это же устойчивое выражение...
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При случае Готье может и в морду получить))
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Ну это идиома естественно, а не буквально дырка в стене… хол ин зе вол
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))
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спасибо, что не глори холл
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