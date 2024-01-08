12 клубов НХЛ интересуются форвардом «Спартака» Цыплаковым («СЭ»)

12 клубов НХЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака» Максиму Цыплакову.

25-летний хоккеист планирует определиться со своим будущим после окончания сезона в КХЛ.

Контракт, связывающий нападающего с московским клубом, рассчитан до 30 апреля. Весной форвард может стать ограниченно свободным агентом.

В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ Цыплаков уже установил личные рекорды по голам (22) и набранным очкам (32). Детальную статистику выступлений нападающего можно посмотреть здесь.