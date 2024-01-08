12 клубов НХЛ интересуются форвардом «Спартака» Цыплаковым («СЭ»)

Теги Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Максим Цыплаков Спорт-Экспресс Хоккей

12 клубов НХЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака» Максиму Цыплакову.

25-летний хоккеист планирует определиться со своим будущим после окончания сезона в КХЛ.

Контракт, связывающий нападающего с московским клубом, рассчитан до 30 апреля. Весной форвард может стать ограниченно свободным агентом.

В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ Цыплаков уже установил личные рекорды по голам (22) и набранным очкам (32). Детальную статистику выступлений нападающего можно посмотреть здесь.

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7 комментариев
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И это оправданно. Максиму в свои 25 однозначно нужно ехать и пробовать себя в НХЛ, есть недостатки, но и задатки хорошие есть
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Его манера игры очень подходит для НХЛ - он проводит много силовых приемов и при этом делает это очень технично, без удалений ... при этом у него отличная статистика по игре и большинстве и в меньшинстве!!! Надеюсь что у него все получится и там - хороший парень)))
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Руки прочь!
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главное, не косплеить Штефана
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Ротенбергом интересуются 32 клуба НХЛ.
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