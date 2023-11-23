Цыплаков забил в игре со СКА. Форвард установил рекорд «Спартака» в КХЛ по серии с голами – 5 матчей

Максим Цыплаков забил гол в пятом матче подряд.

и «Спартак» проводят игру в рамках Фонбет чемпионата .

На 33-й минуте во втором периоде красно-белые забросили шайбу – при игре в большинстве отличился нападающий .

Форвард « » продлил серию с забитыми голами до пяти игр. В общей сложности на этом отрезке хоккеист забил семь голов.

Цыплаков установил рекорд клуба в КХЛ по продолжительности голевой серии. Предыдущий рекорд четыре матча делили десять хоккеистов

Нападающий набрал 24 (16+8) балла за результативность в 33 матчах регулярного чемпионата.