Цыплаков забил в игре со СКА. Форвард установил рекорд «Спартака» в КХЛ по серии с голами – 5 матчей

Теги СКА Спартак видео КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков забил гол в пятом матче подряд.

СКА и «Спартак» проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

На 33-й минуте во втором периоде красно-белые забросили шайбу – при игре в большинстве отличился нападающий Максим Цыплаков.

Форвард «Спартака» продлил серию с забитыми голами до пяти игр. В общей сложности на этом отрезке хоккеист забил семь голов.

Цыплаков установил рекорд клуба в КХЛ по продолжительности голевой серии. Предыдущий рекорд четыре матча делили десять хоккеистов

Нападающий набрал 24 (16+8) балла за результативность в 33 матчах регулярного чемпионата.

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