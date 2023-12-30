Цыплаков о поражении от «Витязя», ведя 4:1: «Главное, чтобы таких матчей больше не было. «Спартак» забил четыре, а потом играл очень плохо»

Теги Витязь Спартак КХЛ Максим Цыплаков ТАСС Хоккей

Максим Цыплаков дал комментарий о поражении от «Витязя».

«Спартак», ведя 4:1, уступил со счетом 4:5 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«У нас хромала игровая дисциплина: глупые удаления, плохо меняемся, это еще со второго периода началось.

Повезло, что мы хорошо начали. Забили четыре, а потом очень плохо играли, не получилось хорошо к овертайму подойти.

Главное, чтобы таких матчей больше не было», – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, сделавший дубль в матче.

1 комментарий
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Как раз когда забили 4ю, играли очень зорошо . Был уверен что 7-8 забьют в итоге. А потом да, играли плохо)) Но в овертайме хорошо опять. И сделайте уже что нить с выходами один на один
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