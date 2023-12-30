Цыплаков о поражении от «Витязя», ведя 4:1: «Главное, чтобы таких матчей больше не было. «Спартак» забил четыре, а потом играл очень плохо»
Максим Цыплаков дал комментарий о поражении от «Витязя».
«Спартак», ведя 4:1, уступил со счетом 4:5 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«У нас хромала игровая дисциплина: глупые удаления, плохо меняемся, это еще со второго периода началось.
Повезло, что мы хорошо начали. Забили четыре, а потом очень плохо играли, не получилось хорошо к овертайму подойти.
Главное, чтобы таких матчей больше не было», – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, сделавший дубль в матче.