Цыплаков о поражении от «Витязя», ведя 4:1: «Главное, чтобы таких матчей больше не было. «Спартак» забил четыре, а потом играл очень плохо»

Максим Цыплаков дал комментарий о поражении от «Витязя».

«Спартак», ведя 4:1, уступил со счетом 4:5 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

«У нас хромала игровая дисциплина: глупые удаления, плохо меняемся, это еще со второго периода началось.

Повезло, что мы хорошо начали. Забили четыре, а потом очень плохо играли, не получилось хорошо к овертайму подойти.

Главное, чтобы таких матчей больше не было», – сказал нападающий « » , сделавший дубль в матче.