Три игрока «Спартака» забросили по 20+ шайб за сезон. Это 1-й случай в истории клуба в КХЛ
Три игрока «Спартака» достигли отметки 20 голов за сезон.
Нападающий Максим Цыплаков забросил свою 20-ю шайбу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в матче против минского «Динамо» (4:1).
Он стал третьим игроком «Спартака» в сезоне-2023/24 после Николая Голдобина (28 голов) и Павла Порядина (21), забросившим не менее 20 шайб.
Это 18-й случай в истории КХЛ и первый – в истории «Спартака» в лиге.
Командами-лидерами по этому показателю являются «Салават Юлаев» и «Металлург» (по три раза).
Но Цска сам должен бояться такого Спартака. Потому как сами еле ноги тащат весь сезон.