Три игрока «Спартака» забросили по 20+ шайб за сезон. Это 1-й случай в истории клуба в КХЛ

Теги Спартак КХЛ рекорды Николай Голдобин Павел Порядин Максим Цыплаков Хоккей

Три игрока «Спартака» достигли отметки 20 голов за сезон.

Нападающий Максим Цыплаков забросил свою 20-ю шайбу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в матче против минского «Динамо» (4:1).

Он стал третьим игроком «Спартака» в сезоне-2023/24 после Николая Голдобина (28 голов) и Павла Порядина (21), забросившим не менее 20 шайб.

Это 18-й случай в истории КХЛ и первый – в истории «Спартака» в лиге.

Командами-лидерами по этому показателю являются «Салават Юлаев» и «Металлург» (по три раза).

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5 комментариев
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Как же хорош Спартак в этом сезоне! Интересно будет посмотреть на них в плейофф
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сейчас много рекордов будет игр то больше стало
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Ответ Ебздрогыч
Как же хорош Спартак в этом сезоне! Интересно будет посмотреть на них в плейофф
если на коней попадут, то боюсь, что первый раунд могут не пройти
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Ответ wolkov
если на коней попадут, то боюсь, что первый раунд могут не пройти
Ну если упадут на третье место, то встреча с конями неизбежна.
Но Цска сам должен бояться такого Спартака. Потому как сами еле ноги тащат весь сезон.
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