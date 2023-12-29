Три игрока «Спартака» забросили по 20+ шайб за сезон. Это 1-й случай в истории клуба в КХЛ

Три игрока «Спартака» достигли отметки 20 голов за сезон.

Нападающий Максим Цыплаков забросил свою 20-ю шайбу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в матче против минского «Динамо» (4:1).

Он стал третьим игроком «Спартака» в сезоне-2023/24 после Николая Голдобина (28 голов) и Павла Порядина (21), забросившим не менее 20 шайб.

Это 18-й случай в истории КХЛ и первый – в истории «Спартака» в лиге.

Командами-лидерами по этому показателю являются «Салават Юлаев» и «Металлург» (по три раза).