Ковальчук о «Спартаке»: «Приятно надеть ромб на грудь опять. Надо набрать игровые кондиции – и вперед»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Андрей Локтионов Максим Цыплаков Хоккей

Илья Ковальчук высказался о первой игре после возвращения в «Спартак».

– Ну супер, супер, соскучился, сказал вот ребятам огромное спасибо за поддержку, тренерскому штабу. Очень тепло приняли.

Приятно было надеть ромб на грудь опять, так что спасибо огромное болельщикам, которые встретили очень тепло, дальше – больше.

– Вы и зону успевали закрывать, и Цыплакова снабжать.

– Ну как его успевать снабжать? Он очень быстрый, поэтому будем набирать обороты, чтобы как-то приближаться к его скорости хотя бы.

А с Локтионовым мы уже играли же давно и в «Нью-Джерси», и в сборной, поэтому ничего нового. Он очень опытный, хороший центральный нападающий, который видит здорово площадку, поэтому одно удовольствие. Теперь дело за мной: набрать игровые кондиции – и вперед, – сказал 40-летний форвард.

Ковальчуку вручили преторианский шлем и шайбу после гола за «Спартак» в дебютной игре

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4 комментария
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а когда форму СКА и Авангарда было не очень приятно?
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Илья, а когда в 2001 просили ромб не снимать еще чуть чуть, чего же сбросил и убежал, где был твой патриотизм
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Мерзкий спектакль!
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