Ковальчук о «Спартаке»: «Приятно надеть ромб на грудь опять. Надо набрать игровые кондиции – и вперед»

Илья Ковальчук высказался о первой игре после возвращения в «Спартак».

– Ну супер, супер, соскучился, сказал вот ребятам огромное спасибо за поддержку, тренерскому штабу. Очень тепло приняли.

Приятно было надеть ромб на грудь опять, так что спасибо огромное болельщикам, которые встретили очень тепло, дальше – больше.

– Вы и зону успевали закрывать, и снабжать.

– Ну как его успевать снабжать? Он очень быстрый, поэтому будем набирать обороты, чтобы как-то приближаться к его скорости хотя бы.

А с мы уже играли же давно и в «Нью-Джерси», и в сборной, поэтому ничего нового. Он очень опытный, хороший центральный нападающий, который видит здорово площадку, поэтому одно удовольствие. Теперь дело за мной: набрать игровые кондиции – и вперед, – сказал 40-летний форвард.

Ковальчуку вручили преторианский шлем и шайбу после гола за «Спартак» в дебютной игре