Кудашов про 7:1 с «Куньлунем»: «До 3-й шайбы игра была упорной. После – пошел кураж»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал разгромную победу «Динамо».

«Динамо» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ победила «Куньлунь» (7:1).

«Несмотря на счет, до третьей шайбы игра была упорной, не могли мы использовать свои моменты, и контратаки были опасные у «Куньлуня». Но после третьей шайбы уже пошел кураж.

Насколько был важен первый гол после такой безголевой серии? Да это всегда важно, особенно когда начнется плей-офф, там любой гол важен. Всегда, когда ты ведешь и когда забиваешь, становится легче», – сказал тренер «Динамо».

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1 комментарий
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Ну давай Алексей Николаевич так завтра. Билетов нет, стадион наш. Можно даже 8-7, только в нашу пользу.)
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