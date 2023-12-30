Кудашов о поражении 0:2: ««Локомотив» забил, а «Динамо» – нет. Это вся разница в матче»

Теги Локомотив Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался о поражении от «Локомотива».

«Динамо» уступило со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражение подряд для команды.

– Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом! Игра была равная. «Локомотив» забил, а мы – нет. Это вся разница в матче.

– Почему произошел сбой в игре нападающих? Уже два матча подряд не получается забить.

– Такое бывает. Не всегда получается все то, чего хочется.

– Нет ощущения, что исход встречи решил вратарский вопрос? Один выручил, а второй – нет.

– Может быть и такое. Всегда кто-то забивает, а кто-то – пропускает.

У кого-то лучше получается, у кого-то – хуже. Это хоккей и это нормальное явление – всякое бывает, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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3 комментария
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Локомотив очень умно сыграл тактически и прекрасно отыграл в воротах Исаев, а моменты голевые да были у обоих команд !
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Из матча в матч одно и то же: поздравляю соперника... Может после праздников что нибудь толковое придумает Алексей Николаевич...
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