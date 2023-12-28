Кудашов про 0:4: «Лада» играла здорово. Кто больше хотел, тот и выиграл»

Теги Лада Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Лады».

Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:4. 

– В первую очередь хочу поздравить «Ладу» с победой – они играли здорово. Кто больше хотел, тот сегодня и выиграл. Видимо, мы недостаточно хотели, поэтому ничего и не заслужили.

– Почему начались проблемы с реализацией? Сегодня без голов, прошлый матч со СКА тоже был тяжелым.

– Я об этом уже говорил – кто хочет, тот и забивает.

– В начале пропустили и вновь пришлось отыгрываться…

– Все то же самое – ничего нового я не скажу.

– Не думали над тем, чтобы поменять вратаря на третий период? Возможно, это взбодрило бы команду.

– Не во вратаре дело. Причина сегодняшнего поражения прослеживалась очень четко с начала игры, – сказал Кудашов.

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8 комментариев
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Не ожидал что Лада "сухарём " наградит Динамовцев на Новыйгод-молодчики ,отличной победой завершают год !
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да уж, кто видел, тот знает!!! Опять интервью НИ О ЧËМ!!!
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С такой игрой в ПО делать нечего....это вылет в первом раунде....попади на ту же Lada...
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а вот и потолок тренера
выше головы не прыгнуть!!!!
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В этом весь Кудашов из года в год одно и то же...а под лежачий камень как известно вода не течёт
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Браташ, конечно, раскатал любителя однотипных отговорок
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Кудашов с твоих слов получается Ладе победные очки нужны, а вам уже нет -вы в плей-оффе !
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Не многовато-ли крупных поражений в регулярке этого сезона?После 0-2 в 1 периоде вместо того что бы взорваться, первую половину 2 периода было массовое катание,пока нам третий не забили,а потом было уже поздно.На нехватку эмоций не сошлешься,было 3 дня отдыха.Пакетта Кудашов убрал зря,Петухов вместо него сыграл слабо.В пропущенных голах виноват и вратарь и защитники.Новогоднее настроение подпорчено,несмотря на исход матча с Локомотивом.Всё-таки 2 поражения подряд и именно в канун Нового Года.Надо немного о болельщиках думать.Успокаивает то,что до ПО еще много времени.Ну и надеюсь на то,что у Динамо есть скрытые козыри,которые мы увидим в этом самом ПО.Похоже,не раньше.
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