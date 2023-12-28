Кудашов про 0:4: «Лада» играла здорово. Кто больше хотел, тот и выиграл»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Лады».
Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:4.
– В первую очередь хочу поздравить «Ладу» с победой – они играли здорово. Кто больше хотел, тот сегодня и выиграл. Видимо, мы недостаточно хотели, поэтому ничего и не заслужили.
– Почему начались проблемы с реализацией? Сегодня без голов, прошлый матч со СКА тоже был тяжелым.
– Я об этом уже говорил – кто хочет, тот и забивает.
– В начале пропустили и вновь пришлось отыгрываться…
– Все то же самое – ничего нового я не скажу.
– Не думали над тем, чтобы поменять вратаря на третий период? Возможно, это взбодрило бы команду.
– Не во вратаре дело. Причина сегодняшнего поражения прослеживалась очень четко с начала игры, – сказал Кудашов.
выше головы не прыгнуть!!!!