Кудашов про 2:3 от СКА: «Забей «Динамо» в начале, игра могла сложиться по-другому. Это один из самых ключевых моментов»
Алексей Кудашов высказался о поражении от СКА.
«Динамо» проиграло со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В начале были моменты, которые мы не забили.
Это и стало одним из самых ключевых моментов – забей мы, игра могла сложиться по-другому. В концовке игра стала содержательнее.
В первом периоде мы владели преимуществом, а второй уже проиграли по движению и моментам.
В третьем жизнь нас заставила создавать больше моментов и идти вперед.
– Почему на третье большинство выпустили двух защитников в каждой из спецбригад?
– Хотели что-то поменять.
– Не было мысли взять тайм-аут после проброса СКА?
– А что он нам даст? Мы только вышли на лед, нам не нужно было переводить дух.
Комбинации мы тренируем каждый день, нет смысла их рисовать – каждый знает, где должен находиться.
Не хотели сопернику давать отдых. Умышленно не брали 30 секунд, чтобы гости были уставшими, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.