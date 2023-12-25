Кудашов про 2:3 от СКА: «Забей «Динамо» в начале, игра могла сложиться по-другому. Это один из самых ключевых моментов»

Алексей Кудашов высказался о поражении от СКА.

«Динамо» проиграло со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

– В начале были моменты, которые мы не забили.

Это и стало одним из самых ключевых моментов – забей мы, игра могла сложиться по-другому. В концовке игра стала содержательнее.

В первом периоде мы владели преимуществом, а второй уже проиграли по движению и моментам.

В третьем жизнь нас заставила создавать больше моментов и идти вперед.

– Почему на третье большинство выпустили двух защитников в каждой из спецбригад?

– Хотели что-то поменять.

– Не было мысли взять тайм-аут после проброса ?

– А что он нам даст? Мы только вышли на лед, нам не нужно было переводить дух.

Комбинации мы тренируем каждый день, нет смысла их рисовать – каждый знает, где должен находиться.

Не хотели сопернику давать отдых. Умышленно не брали 30 секунд, чтобы гости были уставшими, – сказал главный тренер « » .