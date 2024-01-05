Назаров о вылете Финляндии с МЧМ: «Пытались изолировать нас, а изолировали себя. Есть анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. Через час один спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» 

Андрей Назаров оценил поражение Финляндии в полуфинале МЧМ.

Сборная Финляндии ранее уступила США (2:3 ОТ), финны вели с преимуществом в две шайбы.

«Финны логично и ожидаемо не попали в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Все по делу, уровень финского хоккея падает, и это только начало. Финская лига тоже теряет в своем интересе и уровне, скоро финны будут никому не нужны.

Пытались изолировать нас, а в итоге изолировали себя. Такие вещи всегда возвращаются. Во времена выступления того же «Йокерита» в КХЛ было совершенно иначе.

Знаете, есть такой анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. И только через час один из финнов спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» – сказал Назаров.