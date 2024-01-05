Назаров о вылете Финляндии с МЧМ: «Пытались изолировать нас, а изолировали себя. Есть анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. Через час один спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» 

Теги молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира по хоккею Андрей Назаров Йокерит КХЛ Хоккей

Андрей Назаров оценил поражение Финляндии в полуфинале МЧМ.

Сборная Финляндии ранее уступила США (2:3 ОТ), финны вели с преимуществом в две шайбы.

«Финны логично и ожидаемо не попали в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Все по делу, уровень финского хоккея падает, и это только начало. Финская лига тоже теряет в своем интересе и уровне, скоро финны будут никому не нужны.

Пытались изолировать нас, а в итоге изолировали себя. Такие вещи всегда возвращаются. Во времена выступления того же «Йокерита» в КХЛ было совершенно иначе.

Знаете, есть такой анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. И только через час один из финнов спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» – сказал Назаров.

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16 комментариев
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Ловите наркомана
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Прикольная изоляция. Поехать и проиграть в полуфинале. А наз как всегда по повестке хлещет, но его ни куда не берут.
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А мы два года в этом лифте никуда не едем.
+7
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Команда уступила в полуфинале в овертайме(!!) возможно лучшей команде турнира, но Назаров уже сделал выводы о почти крахе финского хоккея.
+5
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фины же до этого побеждали в финалах...
+5
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Список финских хоккеистов, которые ездили на МЧМ, будучи игроками КХЛ:
1. Юхо Раутанен (0+0 в 6 матчах на МЧМ-2017, где финны заняли 9-е место, не выйдя из группы)
2. Эели Толванен (1+5 в 6 матчах на МЧМ-2018, где финны вылетели в 1/4 финала)
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Ответ КВАД
А мы два года в этом лифте никуда не едем.
почему никуда? Вниз же
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))) А если б прошли то?
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зачем этого дурака печатают????
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а какой тогда у нас уровень, если регулярно финнам проигрываем?
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О какой изоляции речь идет? Чуваки в полуфинале играли. Он капитально болен.
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Кажется, что финны примерно на одном уровне уже лет десять играют, что взрослая, что молодежная команды. А вот мы как раз едем в лифте, но сверху вниз, в этом лифте молодёжка и Россия-25, так как основную сборную, судя по всему, закрыли по прихоти Ротенберга.
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На Ротенберга прыгнул?
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Смешной анекдот. Назарову можно в смехопанораме выступать.
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Ответ Алекс Рава
Ловите наркомана
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