Назаров о вылете Финляндии с МЧМ: «Пытались изолировать нас, а изолировали себя. Есть анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. Через час один спрашивает: «А почему мы так медленно едем?»
Андрей Назаров оценил поражение Финляндии в полуфинале МЧМ.
Сборная Финляндии ранее уступила США (2:3 ОТ), финны вели с преимуществом в две шайбы.
«Финны логично и ожидаемо не попали в финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Все по делу, уровень финского хоккея падает, и это только начало. Финская лига тоже теряет в своем интересе и уровне, скоро финны будут никому не нужны.
Пытались изолировать нас, а в итоге изолировали себя. Такие вещи всегда возвращаются. Во времена выступления того же «Йокерита» в КХЛ было совершенно иначе.
Знаете, есть такой анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. И только через час один из финнов спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» – сказал Назаров.
1. Юхо Раутанен (0+0 в 6 матчах на МЧМ-2017, где финны заняли 9-е место, не выйдя из группы)
2. Эели Толванен (1+5 в 6 матчах на МЧМ-2018, где финны вылетели в 1/4 финала)