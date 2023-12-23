Назаров о голе Овечкина: «Канадец Уилсон вывел из себя латвийца Мерзликина, а забил в итоге русский. Рад, что у Саши такие партнеры, которые за ним и в огонь, и в воду»
Андрей Назаров высказался о том, что Александр Овечкин прервал серию без шайб.
Капитан «Вашингтона» забил в овертайме игры с «Коламбусом» (3:2 ОТ), реализовав удаление вратаря Элвиса Мерзликина.
Благодаря этой шайбе 38-летний россиянин завершил свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию.
«Здорово, что черная полоса у Саши закончилась, важная шайба заброшена, впереди еще много голов, не сомневаюсь в Овечкине.
Порадовало и то, как канадский нападающий «Вашингтона» Том Уилсон вывел из себя и ввязался в потасовку с латвийским вратарем «Коламбуса» Элвисом Мерзликиным, а забил в итоге русский. Рад, что у Саши есть такие партнеры, которые за ним и в огонь, и в воду.
В результате Мерзликин занервничал и пропустил от Овечкина в овертайме. Ну а Саше желаем всего лучше и продолжать нас радовать голами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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