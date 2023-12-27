Андрей Назаров: «Наше общество доказало, что оно воспитано на спортивных триумфах России, а не на полуголых вечеринках. Известных персон осудило и отвергло именно оно»

Теги Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров подвел итоги 2023 года в хоккее.

«Для начала хочу поздравить всех болельщиков, хоккеистов, всю нашу хоккейную семью с наступающими новогодними праздниками. Год получился непростым, но благодаря усилиям руководства страны и сплоченности патриотически настроенных граждан мы заканчиваем его на позитивной ноте.

Активно прошел год со спортивной точки зрения. В КХЛ было много интересных и результативных матчей, а сегодня и вовсе важный день дедлайна. Призываю все стороны не ссориться, договариваться и идти друг другу навстречу. Тому же «Ак Барсу», считаю, не стоит всеми силами удерживать у себя Дамира Жафярова. Если у человека не получается и он хочет сменить обстановку, то, на мой взгляд, ему надо помочь.

В целом же наше общество в очередной раз доказало, что оно воспитано на спортивных триумфах России, а не на полуголых вечеринках. Тот же Кубок Первого канала вызвал небывалый ажиотаж, впереди яркая развязка в КХЛ.

Мы живем в непростое для страны время: например, новогодние салюты в Москве абсолютно логично отменены. Всем нам нужно объединиться, и общество прекрасно это осознает. Именно поэтому наших известных персон, участвовавших в неподобающих мероприятиях, осудило и отвергло именно оно. И оно же жестко наказывает», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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4 комментария
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лизать постоянно не менее мерзко, вы от этих не далеко ушли
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у Назарова язык вообще не стерается
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Инфоповестку злободневную просто подменяют с этой вечеринкой. Неделю уже все орут, а она яйца выеденного не стоит.
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"Андрей Назаров подвел итоги 2023 года в хоккее." ...

за неимением других итогов в очередной раз пнули вечеринку в "мутаборе". 🤦‍♂️🤦‍♂️
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