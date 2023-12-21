Назаров о безголевой серии Овечкина: «Жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая. У Саши все наладится, это профессионал своего дела»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.

«Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша все прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая.

Не сомневаюсь, что у Саши все наладится, это большой профессионал своего дела, который всем все давно доказал. Мы все наблюдаем за Овечкиным и поддерживаем его», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А иногда после чёрной полосы, следующая будет жопа. У зебры ведь не только полосы.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Рабко
Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая. А бывает, что после белой полосы идёт ....опа.
Аааааа.... Зачем вы украли мой интеллектуальный труд?)))
+2
0
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Интересно, кто из расспрашивает, бегают с микрофоном за людьми и спрашивают почему Саня не забивает? 😁
Никто никого не спрашивает. Большинство текстов пишет Игорь Ларин.
+1
0
+1
Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая.

А бывает, что после белой полосы идёт ....опа.
+1
-1
0
Иногда зебра становится чьим-то обедом.
0
0
0
У Наза каждая полоса коричневая
+1
-1
0
А я напоминаю что при всей "провальности" сезона для овечкина, Вашингтон идет в зоне по на востоке, а Саша лидер команды по ассистам и делит второе место по очкам. Да, это точно самый слабый сезон для Овечкина, да, он точно не играет на свою гигантскую зарплату. Но все таки свою пользу, 38 летнего ветерана, он вносит и без голов, вот например сегодня отдал победный голевой на Строума. А что насчет рекорда, то я думаю, что так или иначе он вернется на какой то приемлемый уровень голевой результативности, и если в конце сезона 24/25, ему останется забить 15-20 шайб, то Вашингтон с удовольствием продлит контракт на год, потому что ровно как и мы, клуб заинтересован в том, чтобы их игрок побил этот "вечный рекорд". Так что, поводов для паники и такой жëсткой критики в адрес Ови, я пока действительноне не вижу.
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Интересно, кто из расспрашивает, бегают с микрофоном за людьми и спрашивают почему Саня не забивает? 😁
Звонят на мобильный или вообще в вотсапе скидывают вопросы, а те в ответ аудио записывают.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий