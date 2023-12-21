Назаров о безголевой серии Овечкина: «Жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая. У Саши все наладится, это профессионал своего дела»
Андрей Назаров высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.
«Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша все прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая.
Не сомневаюсь, что у Саши все наладится, это большой профессионал своего дела, который всем все давно доказал. Мы все наблюдаем за Овечкиным и поддерживаем его», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
А бывает, что после белой полосы идёт ....опа.