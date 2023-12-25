Андрей Назаров: «Поучаствовал в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина для участия в предстоящих выборах. Оставил свою подпись за нашего президента»

Андрей Назаров высказался касательно президентских выборов в России.

Экс-тренер клубов КХЛ Назаров также оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Накануне смотрел много хоккея, сегодня тоже хватает интересных матчей, внимательно за ними последим.

Кроме того, поучаствовал в сборе подписей в поддержку выдвижения для участия в предстоящих президентских выборах, оставил свою подпись за нашего президента.

В КХЛ же отмечу достаточно яркий дебют за «Спартак». Илья забросил шайбу, заработал на себе удаление, не обошлось и без результативной ошибки. Главное, что Ковальчук был на виду, а не в тени.

Я бы, конечно, использовал его с точки зрения тактики немного иначе, но здесь решать тренерскому штабу. Кстати, с ходу могу назвать 10 человек из КХЛ, которые в 30 лет медлительнее Ильи, которому уже 40 лет. Фамилий называть не буду, чтобы не обижать ребят, но физически Ковальчук точно готов хорошо», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом