Андрей Назаров: «Поучаствовал в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина для участия в предстоящих выборах. Оставил свою подпись за нашего президента»

Теги Спартак Илья Ковальчук Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался касательно президентских выборов в России.

Экс-тренер клубов КХЛ Назаров также оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Накануне смотрел много хоккея, сегодня тоже хватает интересных матчей, внимательно за ними последим.

Кроме того, поучаствовал в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в предстоящих президентских выборах, оставил свою подпись за нашего президента.

В КХЛ же отмечу достаточно яркий дебют Ильи Ковальчука за «Спартак». Илья забросил шайбу, заработал на себе удаление, не обошлось и без результативной ошибки. Главное, что Ковальчук был на виду, а не в тени.

Я бы, конечно, использовал его с точки зрения тактики немного иначе, но здесь решать тренерскому штабу. Кстати, с ходу могу назвать 10 человек из КХЛ, которые в 30 лет медлительнее Ильи, которому уже 40 лет. Фамилий называть не буду, чтобы не обижать ребят, но физически Ковальчук точно готов хорошо», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

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12 комментариев
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Отпечаток этой "подписи" виднеется на заду президента.
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Вернул подписной лист весь измусоленный в слюнях и помаде
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есть же обозначение для определённой тематики.
например "иноагент" для финансируемых из за рубежа журналистов, блогеров, просто говорунов.
как обозначить того кто долгое время, много и в комплиментарном стиле рассказывает про определённых лиц..
но
нифига за это не получает
как таких обозначить?
зрялизатель, плохостаратель или мало еще надо
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У этого "самовыдвиженца" никаких ошибок в документах не будет, там сами специалисты ЦИКа постараются всё правильно заполнить))
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Грязный Наз.
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В заголовке одна новость озвучена, а в начале текста совсем другая тема обозначена. Вот если речь идёт о дебюте Ковальчука, на хрена здесь про поддержку президента? Абсолютно все равно на то, что делает Назаров и чем он живёт.
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Языковая лингво-гимнастика у тебя Андрюша, не буду называть твою фамилию, достигает поистине илономасковых высот
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Глубже Наз, глубже зубками, а то отпечаток не очень четкий на заднице
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Ответ ivan555navi
Инагент, это тот, кто лезет в политику, а деньги получает из-за рубежа. А просто говоруны получающие деньги от туда, инагентами не являются.
Ваня давно не встречались, на спортсе)
С наступающим!
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Мог бы и не говорить. Все и так знают, что ты очколиз
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