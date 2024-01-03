Тамбиев об 1:4 от «Сибири»: «Адмирал» весь сезон слабо играет на чужом пятаке. Это большая проблема»

Теги Сибирь КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер «Адмирала» подвел итоги проигранного матча с «Сибирью» (1:4).

Леонид Тамбиев также рассказал о реакции хоккеистов на тяжелые тренировки, состоявшиеся 1 января.

«Неплохой матч провели, и все моменты соперника неудачно залетели. У нас, к сожалению, ничего такого не залетело. И моменты были, и перебросали – но не наш день, удача отвернулась, а в нашу сторону все удачно залетело. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Играли неплохо, но есть что подправить. Будем подправлять.

«Адмирал» играл по нисходящей? Второй период у нас не получился – одна-две плохие смены, и инициатива сразу сопернику перешла. В третьем попытались: и набросы были, и под воротами играли, опять подборы, добивания… Весь сезон мы слабо играем на чужом пятаке. Это большая проблема нынешнего сезона.

Как игроки отнеслись к тренировке с «баллонами» 1 января? Шикарно. Все хорошо. Я тоже не за новогодним столом сидел, мы все пошли работать. Тренироваться надо, работать. Все оказались очень довольны», – поделился мыслями тренер «Адмирала» по следам поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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