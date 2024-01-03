Тренер «Сибири» о 4:1 с «Адмиралом»: «Все голы, которые мы забили, – был игрок перед воротами, и все»

Тренер «Сибири» указал на роль хоккеистов, закрывающих обзор вратарю соперников.

Исполняющий обязанности главного тренера « » Сергей Кривокрасов прокомментировал победу над « » (4:1), одержанную в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Конечно, первый период сегодня не удался. Тем не менее, парни молодчики – собрались и на второй период вышли совершенно с другим настроем, и по движению, и по желанию. Полностью переиграли, не дали им никакого шанса. Так же и в третьем периоде. Молодцы, что сыграли правильно и по счету, не форсировали ситуацию, когда шайба была «фифти-фифти» на полборта. Аккуратно сыграли в зоне обороны, всегда читали игру, когда «Адмирал» выходил из зоны. Было время с запасом быть первыми на шайбе.

– Какие слова произнесли в раздевалке после первого периода? Совершенно другая команда вышла потом.

– Мы понимали – того, что мы делали в первом периоде, было недостаточно для победы. Я сказал пару слов – что этого мало. Парни молодцы, это поняли. Нападающие стали больше держать шайбу, больше укрывать, поднимать шайбу. Все голы, которые мы забили, – у нас был игрок перед воротами, вот и все.

– Можно сказать, что та игра, которую показали во втором периоде, – к ней и стремитесь?

– Конечно, мы стремимся к самой лучшей игре, которую мы показываем, и стараемся ее удержать. Не всегда это получается, но мы стараемся. Опять же, первый пропущенный гол сегодня, быстрый гол – нужно это убирать. Чтобы первые две-три смены после нашей заброшенной шайбы счет удерживался.

– Ощущение, что «Адмирал» делал ставку как раз на первый период.

– Я не знаю, как и к чему готовились они, я знаю, как должны играть мы с первых минут. А там уже – что предоставит соперник, реагировать по ситуации. Мы заставляем наших парней играть первым номером. Свою игру мы знаем и это очень важно, другое нас не беспокоит.

– У Мерфи первый дубль после возвращения в строй – он набрал лучшую форму? Или еще есть зазор для набора?

– Я скажу, что он старается отдаваться на все сто процентов, что в тренировочном процессе, что на играх. Не всегда получается, но он старается. Те голы, что он сегодня забил, я уверен, придадут ему уверенность. Мы ожидаем от него лучших матчей в дальнейшем.

– Игра на чужом пятаке сегодня была ключевым элементом?

– То, что сделал [Шашков], когда Мерфи забивал гол, – это то, что мы требуем от всех наших нападающих. Без игрока на пятаке вратари сейчас все видят. Это важно, чтобы там находился наш игрок.

– Есть шанс, что в следующей игре выйдет ?

– Пока не решил, надо переспать, а завтра будет новый день и новые мысли.

– Из топ-6 защитников вылетел . Чего ему не хватает?

– Он в команде, участвует в тренировках, просто нужно чуть-чуть прибавить в отношении и подходе к своей работе. У нас есть достаточно защитников, которые могут занять его место. Тут идет борьба за место.

– «Адмирал» сразу после наступления нового года таскал «баллоны». Какой план был у вас?

– Не обсуждается, что делали мы. Мы готовились к сегодняшней игре. Беспокоимся за игру нашей команды, остальное не отслеживаем, – сказал Кривокрасов.