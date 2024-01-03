Тренер «Сибири» о 4:1 с «Адмиралом»: «Все голы, которые мы забили, – был игрок перед воротами, и все»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Адмирал Тревор Мерфи Никита Шашков Максим Марушев Федор Гордеев Хоккей

Тренер «Сибири» указал на роль хоккеистов, закрывающих обзор вратарю соперников.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1), одержанную в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Конечно, первый период сегодня не удался. Тем не менее, парни молодчики – собрались и на второй период вышли совершенно с другим настроем, и по движению, и по желанию. Полностью переиграли, не дали им никакого шанса. Так же и в третьем периоде. Молодцы, что сыграли правильно и по счету, не форсировали ситуацию, когда шайба была «фифти-фифти» на полборта. Аккуратно сыграли в зоне обороны, всегда читали игру, когда «Адмирал» выходил из зоны. Было время с запасом быть первыми на шайбе.

– Какие слова произнесли в раздевалке после первого периода? Совершенно другая команда вышла потом.

– Мы понимали – того, что мы делали в первом периоде, было недостаточно для победы. Я сказал пару слов – что этого мало. Парни молодцы, это поняли. Нападающие стали больше держать шайбу, больше укрывать, поднимать шайбу. Все голы, которые мы забили, – у нас был игрок перед воротами, вот и все.

– Можно сказать, что та игра, которую показали во втором периоде, – к ней и стремитесь?

– Конечно, мы стремимся к самой лучшей игре, которую мы показываем, и стараемся ее удержать. Не всегда это получается, но мы стараемся. Опять же, первый пропущенный гол сегодня, быстрый гол – нужно это убирать. Чтобы первые две-три смены после нашей заброшенной шайбы счет удерживался.

– Ощущение, что «Адмирал» делал ставку как раз на первый период.

– Я не знаю, как и к чему готовились они, я знаю, как должны играть мы с первых минут. А там уже – что предоставит соперник, реагировать по ситуации. Мы заставляем наших парней играть первым номером. Свою игру мы знаем и это очень важно, другое нас не беспокоит.

– У Мерфи первый дубль после возвращения в строй – он набрал лучшую форму? Или еще есть зазор для набора?

– Я скажу, что он старается отдаваться на все сто процентов, что в тренировочном процессе, что на играх. Не всегда получается, но он старается. Те голы, что он сегодня забил, я уверен, придадут ему уверенность. Мы ожидаем от него лучших матчей в дальнейшем.

– Игра на чужом пятаке сегодня была ключевым элементом?

– То, что сделал Шаша [Шашков], когда Мерфи забивал гол, – это то, что мы требуем от всех наших нападающих. Без игрока на пятаке вратари сейчас все видят. Это важно, чтобы там находился наш игрок.

– Есть шанс, что в следующей игре выйдет Марушев?

– Пока не решил, надо переспать, а завтра будет новый день и новые мысли.

– Из топ-6 защитников вылетел Гордеев. Чего ему не хватает?

– Он в команде, участвует в тренировках, просто нужно чуть-чуть прибавить в отношении и подходе к своей работе. У нас есть достаточно защитников, которые могут занять его место. Тут идет борьба за место.

– «Адмирал» сразу после наступления нового года таскал «баллоны». Какой план был у вас?

– Не обсуждается, что делали мы. Мы готовились к сегодняшней игре. Беспокоимся за игру нашей команды, остальное не отслеживаем, – сказал Кривокрасов.

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1 комментарий
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плохо конечно, что Гордеев не играет... Однозначно не меньше Морозова косячит, а сейчас с Тревором может и зажечь...
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