Никита Дишковский: «СКА – топ-клуб, гранд российского хоккея. Наша задача – выиграть Кубок Гагарина»

Никита Дишковский: СКА – топ-клуб, гранд российского хоккея.

Форвард СКА Никита Дишковский оценил положение клуба из Санкт-Петербурга в турнирной таблице FONBET КХЛ.

Армейцы идут на девятом месте в Западной конференции, набрав 28 очков в 26 матчах.

– Учитывая нынешнее турнирное положение, готова ли команда к жесткой борьбе за плей-офф?

– СКА всегда готов к жесткой борьбе. Особенно за место в плей-офф. То, что мы должны попасть в плей-офф, – даже задачи такой не стоит. Мы сами это все понимаем.

– То есть, это задача по умолчанию?

– Да. Мы уверены, что туда попадем. У нас только одна задача, ее все знают. Она ставится перед всеми топ-клубами. СКА – это топ-клуб, это гранд российского хоккея, поэтому у нас задача – выиграть Кубок Гагарина.

В первых двух месяцах сезона кубки никто не раздает. Я уверен, что до марта еще все успеет поменяться, перевернуться с ног на голову. У нас была серия поражений, будет и серия побед. Все нормально.

Мы знаем, что справимся. Перед ребятами, которые здесь играют, всегда ставилась максимально высокая задача. Это не что-то новое для нас. Тут многие игроки – с чемпионским прошлым, поэтому этот чемпионский дух сохраняется в раздевалке.

– В моменты, когда поражения шли одно за другим, не возникало ли паники?

– Было непонимание ситуации. Когда проиграли первый матч, второй – уже было неприятно. Когда этих поражений стало больше, была не паника, а непонимание происходящего, что с этим делать. Я не знал, что с этим делать. Теперь знаю, – сказал Дишковский.

