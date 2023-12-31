Алексей Морозов: «В 2023 году приятно удивили «Адмирал» и «Торпедо», «Спартак» и «Лада». В КХЛ растет конкуренция, усиливается интрига»

Алексей Морозов назвал команды КХЛ, удивившие в 2023 году.

«В 2023 году мы вместе получали удовольствие от яркого хоккея, радовались победам своих команд и каждый день развивали лигу, делая ее лучше.

С каждым годом растет конкуренция в лиге, развиваются клубы, значительно усиливается турнирная интрига. В уходящем календарном году всех приятно удивили « » и « » – в концовке прошлого сезона; « » и вернувшаяся в КХЛ « » – уже в нынешнем.

На хоккейном небосклоне зажигаются новые звезды, а «новая волна» тренеров не только дает бой ветеранам, но и уверенно вырывается на лидирующие позиции. Все это делает результаты еще более непредсказуемыми, а зрители с удовольствием «голосуют ногами».

Клубы и лига продолжают активно работать в медиапространстве, привлекать новых болельщиков различными проектами. Важное направление новой стратегии лиги – работа с молодым поколением: продолжаются «Уроки хоккея с КХЛ», в 2023 году у лиги появился свой талисман – снежный человек Крут. Уверен, что в будущем вместе с ним нас ждет еще более #КРУТой хоккей!

Благодарю всех болельщиков за поддержку любимых команд – игрокам она очень важна, ведь они выходят на лед для вас, чтобы доставлять вам радость и положительные эмоции. Пусть их в новом, 2024 году будет еще больше! Не бойтесь мечтать, ведь новогодняя ночь – время чудес, исполняющее все самые сокровенные желания!

Будьте счастливы и здоровы, с Новым годом и Рождеством!» – говорится в заявлении главы .