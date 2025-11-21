  • Спортс
Третьяк об игре Овечкина: «Забивает не только со своей точки и в пустые, но и на пятак идет. Такой результат в его годы – феноменально»

Владислав Третьяк об игре Александра Овечкина: радуюсь каждой шайбе.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал результативность Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 20 (10+10) очков за 21 игру в регулярном чемпионате. В матче с «Монреалем» (8:4) он сделал хет-трик.

«Я радуюсь каждой шайбе, потому что в его годы показывать такой результат – феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и забивает ведь не только со своей точки и в пустые ворота, но и идет на пятак.

Игроки его уровня не всегда туда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он, как профессионал высокого уровня, идет туда и жертвует собой.

Он получает удовольствие от игры и в свои годы показывает потрясающий результат. Дай бог ему здоровья», – сказал Третьяк.

Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума – он был неудержим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
