«Адмирал» потренировался с баллонами 1 января. Тамбиев заявил: «Главный мотиватор – это турнирная таблица»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Юрий Паутов Матч ТВ Хоккей

«Адмирал» провел тренировку с баллонами 1 января.

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов в телеграм-канале написал: «У нас 1 января началось с тренировки. А как начался год у вас?».

Хоккеист также сообщил, что команде поставили час занятий на льду и тренировку с баллонами, но потом этот комментарий удалил.

– Как вы прокомментируете то, что «Адмирал» получил тренировку 1 января?

– Ничего специального. Нам завтра лететь долго, и мы не успеваем потренироваться в Новосибирске. Поэтому провели тренировку сегодня.

– Интересный мотивирующий шаг!

– Главный мотиватор – это турнирная таблица, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Команда находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий