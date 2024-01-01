«Адмирал» потренировался с баллонами 1 января. Тамбиев заявил: «Главный мотиватор – это турнирная таблица»
«Адмирал» провел тренировку с баллонами 1 января.
Защитник «Адмирала» Юрий Паутов в телеграм-канале написал: «У нас 1 января началось с тренировки. А как начался год у вас?».
Хоккеист также сообщил, что команде поставили час занятий на льду и тренировку с баллонами, но потом этот комментарий удалил.
– Как вы прокомментируете то, что «Адмирал» получил тренировку 1 января?
– Ничего специального. Нам завтра лететь долго, и мы не успеваем потренироваться в Новосибирске. Поэтому провели тренировку сегодня.
– Интересный мотивирующий шаг!
– Главный мотиватор – это турнирная таблица, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Команда находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.