«Адмирал» потренировался с баллонами 1 января. Тамбиев заявил: «Главный мотиватор – это турнирная таблица»

«Адмирал» провел тренировку с баллонами 1 января.

Защитник «Адмирала» в телеграм-канале написал: «У нас 1 января началось с тренировки. А как начался год у вас?».

Хоккеист также сообщил, что команде поставили час занятий на льду и тренировку с баллонами, но потом этот комментарий удалил.

– Как вы прокомментируете то, что «Адмирал» получил тренировку 1 января?

– Ничего специального. Нам завтра лететь долго, и мы не успеваем потренироваться в Новосибирске. Поэтому провели тренировку сегодня.

– Интересный мотивирующий шаг!

– Главный мотиватор – это турнирная таблица, – сказал главный тренер « » .

Команда находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции.