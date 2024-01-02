Директор «Адмирала» про тренировку 1 января: «Вопрос согласован в соответствии с регламентом КХЛ. Все отнеслись с пониманием – респект игрокам и тренерам»
Спортивный директор «Адмирала» объяснил тренировку команды 1 января.
«Учитывая наш плотный игровой график: игры 29, 30 декабря и 3 января, а также принимая во внимание непростую логистику в Новосибирск, было принято решение о проведении тренировки 1 января 2024 года.
Данный вопрос был согласован в соответствии с правовым регламентом КХЛ с игроками и тренерским штабом во главе с Леонидом Григорьевичем Тамбиевым.
Все отнеслись к этой ситуации с пониманием – респект игрокам и тренерам», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.