Директор «Адмирала» про тренировку 1 января: «Вопрос согласован в соответствии с регламентом КХЛ. Все отнеслись с пониманием – респект игрокам и тренерам»

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Спортивный директор «Адмирала» объяснил тренировку команды 1 января.

«Учитывая наш плотный игровой график: игры 29, 30 декабря и 3 января, а также принимая во внимание непростую логистику в Новосибирск, было принято решение о проведении тренировки 1 января 2024 года.

Данный вопрос был согласован в соответствии с правовым регламентом КХЛ с игроками и тренерским штабом во главе с Леонидом Григорьевичем Тамбиевым.

Все отнеслись к этой ситуации с пониманием – респект игрокам и тренерам», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.

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