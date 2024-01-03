«Хороший 2-й период: игра в тело, друг за друга. «Закусь» пошел, если по-русски сказать». Николай Заварухин о победе над «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча с «Трактором» (4:3).

прокомментировал победу, одержанную екатеринбургской командой в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Прежде всего, поздравляю всех с Новым годом. Новогодний хоккей сегодня был. Мы начали не совсем удачно, допускали промахи в обороне. Здорово, что команда после перерыва проявила характер. Хороший 2-й период, где, считаю, были ключевые моменты: игра в тело, игра друг за друга. «Закусь» пошел, если сказать так по-русски, закусилась команда. Здорово, что одержали 1-ю победу в этом году дома. Такая праздничная атмосфера на трибунах, полный стадион. Очень приятно при наших болельщиках побеждать.

– Классные диагонали у Каштанова и получаются. В 3-й и 4-й шайбе при 1:3 вы попросили больше раскрепоститься, играть более креативно? По ходу сезона у команды не всегда такие моменты проходили.

– Попросили, наоборот, собраться и показывать правильный дисциплинированный хоккей. Хороший форчек начался. Повторюсь, в том числе и игра в тело. Переломили ход игры и создали хорошие моменты.

– 4-е звено по ходу сезона одно из лучших по генерации моментов при игре 5 на 5, но не забивало, однако сегодня удалось забросить шайбу. Как вы думаете, станет ли это толчком для того, чтобы переломить этот тренд?

– Мы должны были в Питере забивать, также, наверное, четыре гола, столько шансов у них было. Надеюсь, что они будут добавлять. Артем Каштанов добавляет, это видно, возмужал парень. Все впереди, будем работать.

– За счет чего, за счет каких компонентов удалось переломить ход встречи и совершить камбэк?

– Командная игра и, опять же, выигрыш борьбы, игра друг за друга. Также стычки, где ребята не уступили в характере. И самое главное – реализация моментов.

– Не было идеи сменить ? Вы его оставили за счет того, что это некий психологический момент и команда должна была чувствовать себя уверенно?

– В голове не держал смену вратаря. Голы забили с пятака. И 1-ю смену он нас выручил, там два броска было очень опасных. Не было желания его менять.

– В 3-м периоде не было удалений, меньше стало стычек. Вы пытались играть на удержание?

– Мы пытались играть в свой хоккей. Если успевали – то старались прессинговать, если не успевали – то строить мобильную оборону в своей зоне. Что касается стычек – наверное, цена удаления была высокая в 3-м периоде. Хотя здорово у нас и бригада меньшинства сыграла, и тот же Женя помог нам в игре 3 на 5. Он вытащил очень опасные моменты.

– Не выпадет ли после сегодняшнего матча из состава Александр Севостьянов, учитывая то, как залетела 1-я шайба?

– Мы посмотрим и определимся. На сегодня он неплохо играет. С Никитой поставили в пару, и друг другу они помогают. Надеюсь, что он завоюет место в основном составе.

– В концовке 2-го периода было двойное удаление, и потом, в самой концовке периода, было удаление у молодого Владислава Леонтьева. Как вы реагировали на эту ситуацию? Трибуны сильно свистели… И каким образом удалось отстоять оба меньшинства?

– Конечно, неприятно, когда удаляют игроков. Есть разные эмоции. Здорово, что мы выстояли, наверное, это ключевой фактор.

– За счет чего удалось выстоять?

– Женя Аликин здорово сыграл, и бригада меньшинства, кто был на льду, правильно действовала, выкатывались, оказывались в линии броска от игроков соперника, и работа на пятаке, – сказал Заварухин.