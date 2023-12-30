Заварухин о поражении от СКА: «Автомобилист» создал моментов на две игры во 2-м периоде. Мы не смогли пробить Серебрякова – он сыграл здорово»

Николай Заварухин высказался о поражении от СКА.

«Автомобилист» уступил со счетом 0:4 в матче Фонбет чемпионата .

– Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем крепкого здоровья и успехов.

По игре: в первом периоде соперник реализовал все свои моменты, ну а мы не смогли пробить их вратаря – он очень здорово играл.

Во втором периоде мы на две игры создали моментов, но опять не реализовали.

Однако ребята все равно не бросили играть, продолжали гнуть свою линию. Шансы были, но соперник был сильнее.

– Как бы вы оценили соотношение везения и невезения и расстановку сил команд по итогам матча?

– Это хоккей – кому-то везет, кому-то нет.

Есть и определенное мастерство. Опять же, реализовал моменты, где-то удачно отскочило, где-то удачно и правильно бросили.

У нас были неплохие моменты, но сыграл просто здорово, – сказал главный тренер « » .