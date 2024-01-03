Тренер «Трактора» Заварухин о поражении от «Автомобилиста»: «Могли забить в меньшинстве во 2-м периоде и при 1:4 соперник бы просто встал»

Теги Трактор Автомобилист Алексей Заварухин КХЛ Зак Фукале Хоккей

Алексей Заварухин поделился мыслями о поражении от «Автомобилиста».

«Трактор», ведя 3:1, уступил со счетом 3:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В первом периоде классно действовала наша команда, создали хорошие моменты, пропустили ненужный гол.

Во втором отрезке, несмотря на то, что он был проигран, у нас были хорошие моменты, где мы могли перевернуть ход игры.

Скажем так, важно не доводить то такого счета. Все было в наших руках. Что случилось потом, мы будем разбираться. Это уже наше внутреннее дело.

– Показалось, что лидеры команды старались действовать в одиночку.

– Нет, это не так. Конечно, лидеры должны забивать. У нас были хорошие моменты при игре «5 на 3». Должны были забивать и выжимать из штрафа максимум.

– Можно сказать, что вы в первом периоде полностью переиграли Николая Заварухина?

– Счет на табло (смеется). Мы играем в такой хоккей.

Первый период был неидеальный, но те моменты, которые мы создавали, мы реализовали. У соперника не было шансов, кроме большинства.

– В каком моменте для «Трактора» все пошло не так и почему?

– Во втором периоде мы могли забить гол в меньшинстве и при 1:4 соперник бы просто встал. 

– Не считаете ли вы замену вратаря запоздавшей помощью команде?

– Нет. Приняли коллегиальное решение. Зак (Фукале) нас выручал. К нему нет никаких вопросов.

Но те моменты, в которых мы сами пропускали голы, это следствие наших ошибок, а не вратаря, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

2 комментария
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Зачем было звенья менять. Попов просто никакой. Оборона проходной двор. Просто взяли матч отдали.
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Согласен полностью, даже подумалось:че там игрокам Авто говорили в перерыве, что они не вышли из раздевалки на второй период. Потом как то 2-3, и понеслось.Спасибо обеим командам за отличный триллер! До встречи в Чб!
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