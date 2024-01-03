«Автомобилист» за пять легионеров в КХЛ: «Чем больше выбора на рынке, тем лучше. Считаем, что хоккей будет зрелищнее»

«Автомобилист» выступил за возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

Об этом заявил директор клуба .

В нынешнем сезоне клубы могут заявлять трех легионеров в состав на матч.

«Чем больше у клубов возможность выбора на рынке, тем лучше любому клубу.

Мы считаем, что хоккей будет зрелищнее, и позиция клуба в том, чтобы лимит был возвращен на уровне прошлого сезона – пять иностранных игроков в заявке», – сказал Рябков.