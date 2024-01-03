«Автомобилист» за пять легионеров в КХЛ: «Чем больше выбора на рынке, тем лучше. Считаем, что хоккей будет зрелищнее»

Теги Автомобилист КХЛ лимит на легионеров Максим Рябков Чемпионат.com Хоккей

«Автомобилист» выступил за возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

Об этом заявил директор клуба Максим Рябков.

В нынешнем сезоне клубы КХЛ могут заявлять трех легионеров в состав на матч.

«Чем больше у клубов возможность выбора на рынке, тем лучше любому клубу.

Мы считаем, что хоккей будет зрелищнее, и позиция клуба в том, чтобы лимит был возвращен на уровне прошлого сезона – пять иностранных игроков в заявке», – сказал Рябков.

2 комментария
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В чем прикол с 5 легионерами ? ну будет по 2 неликвидов с НХЛ приезжать с раздутой зп. в чем зрелищность не понимаю
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Был бы выбор, качественных легионеров на рынке…
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