Широков – 7-й игрок с 500 очками в КХЛ. Форвард «Автомобилиста» дважды забил «Ладе»

Теги Лада Автомобилист рейтинги Данис Зарипов Сергей Широков Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Хоккей

Сергей Широков стал одним из 7 хоккеистов с 500 очками в КХЛ.

Сегодня форвард «Автомобилиста» дважды поразил ворота «Лады» (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Чтобы набрать 500 очков, Широкову потребовалось 778 матчей. Он забросил 220 шайб и отдал 280 результативных передач.

В списке лучших бомбардиров в истории лиги его опережают Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачев (906), Данис Зарипов, Александр Радулов (оба – 685), Никита Гусев (564) и Найджел Доус (550).

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