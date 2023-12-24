Широков – 7-й игрок с 500 очками в КХЛ. Форвард «Автомобилиста» дважды забил «Ладе»

Сергей Широков стал одним из 7 хоккеистов с 500 очками в КХЛ.

Сегодня форвард « » дважды поразил ворота «Лады» (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Чтобы набрать 500 очков, Широкову потребовалось 778 матчей. Он забросил 220 шайб и отдал 280 результативных передач.

В списке лучших бомбардиров в истории лиги его опережают (928), (906), , (оба – 685), Никита Гусев (564) и Найджел Доус (550).