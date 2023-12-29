Ларионов о 3:5: «Оставили Гуску на расстрел «Локомотиву». Заменили его, чтобы не допустить дальнейшего насилия. Мы не так планировали завершить 2023 год»

Теги Локомотив Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от «Локомотива».

Нижегородский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:5. 

«Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем желаю благополучия, здоровья и любви в 2024 году.

По игре – мы не так планировали завершить 2023 год. Если вынести позитив из этой игры, то приятно, что ребята не опустили руки. Пять пропущенных шайб – это очень много. Это дисциплина команды, дисциплина игры в обороне. Мы проспали два периода. Оставили Адама Гуску на расстрел «Локомотиву» без всякой поддержки. Заменили Гуску, чтобы не допустить дальнейшего насилия, если можно так сказать, со стороны соперника.

Такие вещи не должны повторяться. Это наш дом, наша кухня, где мы должны быть хозяевами. Бывают такие игры, когда вдруг ничего не получается в обороне. Когда голова находится в другом месте – новогодние праздники, новогодняя шумиха. Но всегда должны быть лидеры, которые ведут за собой.

Здесь есть над чем подумать. Три пропущенных гола в меньшинстве – это очень и очень много. Причем первые голы были забиты при полной недоработке с нашей стороны. И соглашусь с тем, что удаления с нашей стороны были просто глупейшие. Не было оснований в таком матче оставлять команду в меньшинстве.

Не будем ссылаться на функциональное состояние команды. У нас к каждому игроку подход индивидуальный, и мы не видим, что кто-то из игроков устал. Подтягивать что-то баллонами или колесами – это не наш стиль», – сказал Ларионов

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2 комментария
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Без поражений не бывает побед. Главное — умение извлекать из неудач правильные уроки. Профессору — Бог в помощь! "Торпедо" — удачи в наступающем году!
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Погодите, а как же автобус...?
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