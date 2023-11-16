Василий Каменев: «Система Ротенберга в СКА – это философия команды. Она подразумевает агрессивный, атакующий хоккей»

Василий Каменев рассказал, в чем заключается система Романа Ротенберга в СКА.

– Система СКА – это философия команды. Как я понимаю, она подразумевает агрессивный, атакующий хоккей. В этом заключается система .

Были проблемы в обороне, индивидуальные ошибки, удаления. Сейчас все это убирается, и система начинает работать. Зрелищный хоккей – вот направление СКА. Допустим, система « » подразумевает другую игру: строго в обороне, ловить соперника на ошибках.

Так же зрелищно старается играть « » под руководством . У них тоже без срывов не обходится. Где-то не реализовали большинство, сами не устояли в защите – потеряли очки.

Сейчас идет оттачивание игры, все готовятся к плей-офф. Мы любим СКА за красивый, комбинационный хоккей, при котором игроки могут блеснуть индивидуальным мастерством, как делали , Глотов. Команда все это показывает, привлекает зрителей на трибуны.

– Зрелищный хоккей сложнее ставить, чем оборонительный?

– Конечно. Получается, команда больше времени проводит в атаке, все нацелены на взятие чужих ворот. Любая ошибка – потеря шайбы, неточный пас, помеха льда – чревата контратакой. Никто от этого не застрахован. Поэтому должно быть полное взаимопонимание между игроками. Защитник подключается – кто-то должен занять его место.

Мы видим, что у СКА вся пятерка перемещается по зоне атаки, защитники не стоят на синей линии, все друг друга готовы заменить. Когда выработаются взаимопонимание, синхронность, соперникам придется очень тяжело. Конечно, без ошибок не обходится, но это все надо исключать.

– По эмоциям игроков СКА не скажешь, что они не хотят играть по системе Ротенберга.

– Про это вообще говорить не надо, раздувать. Тогда СКА в каждой игре не перебрасывал бы соперника. Просто были неудачные матчи, когда шайба не шла в ворота, не везло. Через это надо пройти, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.