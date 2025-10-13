  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»
0

Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»

Максим Комтуа сравнил свою популярность в КХЛ и НХЛ.

«Иногда после матчей могу долго после игр фотографироваться, общаться с болельщиками. Иногда этот процесс занимает не так много времени. Все зависит от важности матча.

Они платят деньги и приходят смотреть на нас, поддерживать. Встреча с ними после игры – шанс поблагодарить их за то, что приходят на «Динамо». Это часть нашей работы.

Чувствую ли я больше популярности в КХЛ, чем в НХЛ? Возможно. Я не был суперзвездой в НХЛ. Был одним из хороших парней в лиге. Наверное, я и здесь не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно к нашим фанатам. Людям важно, когда ты отвечаешь взаимностью», – сказал канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа.

В НХЛ Комтуа играл за «Анахайм» и «Каролину».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoМаксим Комтуа
болельщики
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона «Динамо» не смогло бы достичь такого результата, наверное»
вчера, 06:20
Максим Комтуа: «В Москве давно начал передвигаться на самокате, ничего опасного не вижу. Удобно, быстро, московский трафик не мешает»
79 октября, 15:51
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Комтуа сделал дубль в игре против «Торпедо», Джиошвили набрал 1+1
145 октября, 16:37
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
62сегодня, 22:13
Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими»
1сегодня, 21:58
Яковлев провел 800-й матч в КХЛ. Он 8-й защитник в истории с таким достижением
сегодня, 21:14
Фетисов об успешном старте россиян в новом сезоне НХЛ: «Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами. Подготовились, молодцы»
сегодня, 20:53
Вайсфельд об игре Кузнецова за «Металлург»: «Главное, чтобы он не отвлекался на посторонние вещи. Если будет сосредоточен, все будет хорошо»
2сегодня, 20:28
Роман Ротенберг: «Поздравляю регбийное «Динамо» с серебром! Это доказательство, что системная работа, вера в свои силы и стремление к победе приносят плоды»
12сегодня, 19:33
Никитин о матче ЦСКА против «Локомотива»: «На любую игру должен быть особый настрой. Самый главный соперник, которого мы должны победить – это мы»
2сегодня, 19:23
Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»
10сегодня, 18:43
Гатиятулин об игре Хмелевски: «Наша система отличается от уфимской. Видно, что Саша переживает. Он большой мастер, у него есть время на адаптацию»
5сегодня, 18:26
Никитин о результатах ЦСКА: «Кризис, конечно, но мы верим в парней, в то, что мы делаем. Уверен, исправим ситуацию»
6сегодня, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»
сегодня, 21:47
Джек Родуолд: «КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ»
сегодня, 21:38
Пономарев о 5:1 с «Металлургом»: «Отличный боевой матч. Мы выполняли задачу, которую поставил тренер. Взяли все в свои руки, смогли перевернуть игру и добавить в темпе»
сегодня, 20:43
Билялетдинов о победе «Ак Барса» над ЦСКА: «Ребята сыграли грамотно, результат закономерен. Команда играет все лучше и лучше, все будет нормально»
сегодня, 20:14
Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»
сегодня, 19:58
Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»
сегодня, 19:47
Миллер о большинстве «Ак Барса» в игре с ЦСКА: «Мы не сделали ничего необычного, особенно не меняли розыгрыш, играли от простого – двигали шайбу и доводили ее до ворот»
сегодня, 19:10
Пашин о «Спартаке»: «С каждой тренировкой и игрой стараемся лучше друг друга понимать. Есть еще много моментов, которые нужно улучшать, работа не закончена»
сегодня, 18:55
Алистров о большинстве «Ак Барса»: «Провели две тренировки, работали над этим. Забили два гола – здорово, они помогли победить ЦСКА»
сегодня, 17:56
Карпухин об «Ак Барсе»: «Все кайфуют, когда есть победы. Сейчас у нас эмоциональный подъем. Потихоньку двигаемся от матча к матчу, забираемся по лесенке вверх»
сегодня, 17:15