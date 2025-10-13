Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»
Максим Комтуа сравнил свою популярность в КХЛ и НХЛ.
«Иногда после матчей могу долго после игр фотографироваться, общаться с болельщиками. Иногда этот процесс занимает не так много времени. Все зависит от важности матча.
Они платят деньги и приходят смотреть на нас, поддерживать. Встреча с ними после игры – шанс поблагодарить их за то, что приходят на «Динамо». Это часть нашей работы.
Чувствую ли я больше популярности в КХЛ, чем в НХЛ? Возможно. Я не был суперзвездой в НХЛ. Был одним из хороших парней в лиге. Наверное, я и здесь не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно к нашим фанатам. Людям важно, когда ты отвечаешь взаимностью», – сказал канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
В НХЛ Комтуа играл за «Анахайм» и «Каролину».
