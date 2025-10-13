Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»
Вячеслав Быков высказался о результатах «Салавата» в сезоне-2024/25.
На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Востока с 8 очками после 12 матчей.
«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьезными.
Но все трудности временны. Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности», – сказал экс-тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
