  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»
0

Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»

Вячеслав Быков высказался о результатах «Салавата» в сезоне-2024/25.

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Востока с 8 очками после 12 матчей.

«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьезными.

Но все трудности временны. Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности», – сказал экс-тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoВячеслав Быков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ян о перспективах «Салавата»: «Этот сезон может стать точкой роста. Молодые ребята получают опыт, который поможет в будущем»
4вчера, 19:20
Ян про 11-е место «Салавата»: «Спокойно оцениваем то, где находимся. Наша цель – попадать в плей‑офф. Ребята только об этом думают»
7вчера, 09:45
Александр Жаровский: «Адаптация к КХЛ потихонечку проходит, «Салават» играет все лучше и лучше. У нас есть все для того, чтобы побеждать»
510 октября, 21:12
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
6259 минут назад
Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими»
1сегодня, 21:58
Яковлев провел 800-й матч в КХЛ. Он 8-й защитник в истории с таким достижением
сегодня, 21:14
Фетисов об успешном старте россиян в новом сезоне НХЛ: «Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами. Подготовились, молодцы»
сегодня, 20:53
Вайсфельд об игре Кузнецова за «Металлург»: «Главное, чтобы он не отвлекался на посторонние вещи. Если будет сосредоточен, все будет хорошо»
2сегодня, 20:28
Роман Ротенберг: «Поздравляю регбийное «Динамо» с серебром! Это доказательство, что системная работа, вера в свои силы и стремление к победе приносят плоды»
12сегодня, 19:33
Никитин о матче ЦСКА против «Локомотива»: «На любую игру должен быть особый настрой. Самый главный соперник, которого мы должны победить – это мы»
2сегодня, 19:23
Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»
10сегодня, 18:43
Гатиятулин об игре Хмелевски: «Наша система отличается от уфимской. Видно, что Саша переживает. Он большой мастер, у него есть время на адаптацию»
5сегодня, 18:26
Никитин о результатах ЦСКА: «Кризис, конечно, но мы верим в парней, в то, что мы делаем. Уверен, исправим ситуацию»
6сегодня, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Джек Родуолд: «КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ»
сегодня, 21:38
Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»
сегодня, 21:25
Пономарев о 5:1 с «Металлургом»: «Отличный боевой матч. Мы выполняли задачу, которую поставил тренер. Взяли все в свои руки, смогли перевернуть игру и добавить в темпе»
сегодня, 20:43
Билялетдинов о победе «Ак Барса» над ЦСКА: «Ребята сыграли грамотно, результат закономерен. Команда играет все лучше и лучше, все будет нормально»
сегодня, 20:14
Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»
сегодня, 19:58
Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»
сегодня, 19:47
Миллер о большинстве «Ак Барса» в игре с ЦСКА: «Мы не сделали ничего необычного, особенно не меняли розыгрыш, играли от простого – двигали шайбу и доводили ее до ворот»
сегодня, 19:10
Пашин о «Спартаке»: «С каждой тренировкой и игрой стараемся лучше друг друга понимать. Есть еще много моментов, которые нужно улучшать, работа не закончена»
сегодня, 18:55
Алистров о большинстве «Ак Барса»: «Провели две тренировки, работали над этим. Забили два гола – здорово, они помогли победить ЦСКА»
сегодня, 17:56
Карпухин об «Ак Барсе»: «Все кайфуют, когда есть победы. Сейчас у нас эмоциональный подъем. Потихоньку двигаемся от матча к матчу, забираемся по лесенке вверх»
сегодня, 17:15