Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»

Вячеслав Быков высказался о результатах «Салавата» в сезоне-2024/25.

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Востока с 8 очками после 12 матчей.

«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьезными.

Но все трудности временны. Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности», – сказал экс-тренер «Салавата Юлаева » Вячеслав Быков .