Сергей Черкас: «КХЛ в последние годы пополнили Ротенберг, Ларионов, Федоров, Тамбиев, Жамнов. Это тренеры новой формации, которые вносят вклад в развитие хоккея»

Теги Ак Барс Локомотив СКА Спартак Торпедо Алексей Жамнов Виктор Козлов Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Сергей Черкас КХЛ Андрей Разин Леонид Тамбиев Роман Ротенберг Адмирал Хоккей

Сергей Черкас отметил, что в КХЛ пришли тренеры новой формации.

– Уровень лиги растет, это мы видим по играм. Команды показывают ровный хоккей, нет проходных матчей. Есть, конечно, такие варианты, когда «Северсталь» обыграла «Сочи» 10:1, а «Салават» громит «Витязь» 8:1. И в НХЛ такое тоже есть. Но в целом никогда не предскажешь, какой матч как закончится.

– «Спартак» начал играть в этом сезоне.

– Они здорово играют. И «Торпедо» здорово играет. Это хорошо для лиги.

Сейчас хоккей интересно смотреть, потому что появилось много команд с разным стилем. У СКА – один стиль игры, у «Торпедо» – другой, у «Локомотива» – третий. «Адмирал» имеет свое лицо, «Ак Барс»... Когда эти команды играют между собой, хоккей интересный, а результат непредсказуем.

– С чем это можно связать? Приход в лигу новых тренеров?

– Конечно. Посмотрите, какие великолепные тренеры пополнили в последние годы лигу – Ларионов, Федоров, Тамбиев, Жамнов, Ротенберг.. Можно еще называть ребят. Тот же Разин, Козлов. Это все тренеры новой формации, которые вносят свой вклад в развитие хоккея. Произошло обновление тренерского цеха.

– Так всегда бывает, когда приходят в профессию более молодые, привносят свежие взгляды, идеи.

– Тут дело не в молодости. Ларионову 62 года. Просто все эти люди прошли и советский хоккей, и российский хоккей, и НХЛ. Добились огромных достижений в карьере. Они свой опыт могут аккумулировать и дать то, что работает в условиях КХЛ, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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9 комментариев

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Олег НН
Особенно Йозе вносит пхахахаха. Кто такой Черкас , я не знаю.
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Bartez1986
так и запишем - Йозе прошел и советский хоккей, и российский, и НХЛ. Один в один как Ларионов, Жамнов, Федоров...
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Sever12
рот то какой вклад вносит, он только вред приносит и лиге и хоккею, игроков маринует в запассе, клубы растаскивает, только где-то кто то замаячит, сразу свои щупальца запускает и ломает команду.
+4
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+4
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Bartez1986
Ответ El Cazador
Александр Македонский: к 33 годам захватил полмира Бартез86: к 37 годам захватил 230 строчку рейтинга спортса комментариями о йозе
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Bartez1986
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думаешь если ты сам себе плюсуешь ( и это в 37 лет!), то значит все такие же, 😆
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El Cazador
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Bartez1986
Ответ El Cazador
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Алания, тёлки нет у тебя. Зато есть 100500 аккаунтов. А у меня есть жена и семья. Чего не будет у тебя, пока ты не перестанешь быть известным всему сайтом троллем, и не займешься своей жизнью
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El Cazador
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Ответ Bartez1986
Алания, тёлки нет у тебя. Зато есть 100500 аккаунтов. А у меня есть жена и семья. Чего не будет у тебя, пока ты не перестанешь быть известным всему сайтом троллем, и не займешься своей жизнью
какая тебе Алания, я его не перевариваю😆 ты наверно под каблуком у жены и единственное что позволяет это зависать на спортсе и фармить плюсики на таких же ово-щaх как сам
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