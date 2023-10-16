Сергей Черкас: «КХЛ в последние годы пополнили Ротенберг, Ларионов, Федоров, Тамбиев, Жамнов. Это тренеры новой формации, которые вносят вклад в развитие хоккея»
Сергей Черкас отметил, что в КХЛ пришли тренеры новой формации.
– Уровень лиги растет, это мы видим по играм. Команды показывают ровный хоккей, нет проходных матчей. Есть, конечно, такие варианты, когда «Северсталь» обыграла «Сочи» 10:1, а «Салават» громит «Витязь» 8:1. И в НХЛ такое тоже есть. Но в целом никогда не предскажешь, какой матч как закончится.
– «Спартак» начал играть в этом сезоне.
– Они здорово играют. И «Торпедо» здорово играет. Это хорошо для лиги.
Сейчас хоккей интересно смотреть, потому что появилось много команд с разным стилем. У СКА – один стиль игры, у «Торпедо» – другой, у «Локомотива» – третий. «Адмирал» имеет свое лицо, «Ак Барс»... Когда эти команды играют между собой, хоккей интересный, а результат непредсказуем.
– С чем это можно связать? Приход в лигу новых тренеров?
– Конечно. Посмотрите, какие великолепные тренеры пополнили в последние годы лигу – Ларионов, Федоров, Тамбиев, Жамнов, Ротенберг.. Можно еще называть ребят. Тот же Разин, Козлов. Это все тренеры новой формации, которые вносят свой вклад в развитие хоккея. Произошло обновление тренерского цеха.
– Так всегда бывает, когда приходят в профессию более молодые, привносят свежие взгляды, идеи.
– Тут дело не в молодости. Ларионову 62 года. Просто все эти люди прошли и советский хоккей, и российский хоккей, и НХЛ. Добились огромных достижений в карьере. Они свой опыт могут аккумулировать и дать то, что работает в условиях КХЛ, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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